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防控非洲豬瘟太嚴？江西豬場禁飼養員洗澡後穿內褲 違規罰200元

中國新聞組／北京13日電
江西一養豬場規定飼養員洗澡後不能穿內褲，違者罰200元人民幣。圖為公司內貼出的告示。（取材自大洋網）
江西一養豬場規定飼養員洗澡後不能穿內褲，違者罰200元人民幣。圖為公司內貼出的告示。（取材自大洋網）

江西一間養豬場為防範「非洲豬瘟」，竟要求豬場飼養員洗澡後不能穿自己的內褲，違者一次罰款人民幣200元（約27.8美元），一名劉姓男子應聘後才被告知，他不滿此項規定，住了一晚決定離職。

來源：YouTube

大洋網報導，劉男表示，自己體檢合格後就去了豬場，能理解豬場的封閉式管理，但到那裡才被告知不能帶任何自己的個人衣物進場，「洗澡後也不能穿內褲，覺得有被冒犯到」，他更爆料，豬場內提供的衣物都是別人穿過的髒衣服，他不能接受不穿內褲就穿別人的衣物，在豬場住了一晚就離職。

對此，養豬場回應，受「非洲豬瘟」疫情影響，公司是畜牧行業才嚴格要求進場人員，豬一旦得這種疾病傳染率強、死亡率高，「因此才要求飼養員進場前要洗澡消毒，洗完後不能穿自己之前的衣服，包含內褲。」

來源：YouTube

養豬場強調，場裡備有一次性內褲和正常全新的內褲，以及專門在養殖場裡穿的消毒過的衣服，養殖業最重要的資產就是種豬，不符合消毒標準，違反規定會有通報或罰款等懲罰措施。

如此嚴格的豬場消毒程序是否說明非洲豬瘟病毒很可怕？北京食品科學研究院院長、中國肉類食品綜合研究中心主任王守偉說：「非洲豬瘟不是人畜共患病，不會傳染人。同時，高溫可殺滅非洲豬瘟病毒，140℉持續加熱20分鐘即可滅活。」

西南證券農林牧漁團隊首席分析師徐卿也表示，2018年到2019年的非洲豬瘟病毒是強毒，當時的養殖場沒有經驗，豬很快就死光了，損失了30%-40%的生豬。「而經過這幾年的防疫，經驗還是比較足的，有一定的防疫手段，前幾年也投入很多資金進行消毒及各方面硬體設備的採買。因此，比起當時是有很大的進步的。」

防疫 疫情 高溫

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