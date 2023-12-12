中8千萬彩票花不完？ 豫男捐5千萬 網質疑：彩票神劇

郭先生中了大獎，大方捐出5300萬元。（視頻截圖）

河南 濮陽郭先生買彩票中獎8662萬元（人民幣，下同，約1207萬美元），一個月後到鄭州 去領取，大方地將其中的5300萬元捐出。郭先生表示，錢太多在當地也花不完，他不會因為中獎而躺平。獲捐贈方證實收到款項，稱善舉「太高尚了」。但網友疑是彩券宣傳花招，「我發現今年中彩券的人尤其多」。

綜合媒體報導，郭先生稱自己當時經過彩票站，花了100元機選了5注10倍的超級大樂透，沒想到竟然中了8600餘萬元。這筆獎金是河南體彩史上的最高獎，郭先生選擇將其中5300萬元捐給河南體育發展基金會。他表示，不會因為中獎就躺平，稱「還得靠幹，必須幹」，接下來將會買商舖和學區 房繼續努力奮鬥。

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彩票站老闆表示，當時中獎者來到店裡，表示「不太會選」，她建議對方可以「機選」，隨後中獎者機選了一組號，還有10倍的投注，沒想到對方竟然中了一等獎，「開店兩年以來，還是第一次開出這樣的大獎。」

河南省體育發展基金會表示，已收到這筆5300萬元捐款，並誇郭先生，「太高尚了，太有愛心了」。這是該基金會第一次收到彩券中獎者的捐贈，獲得的資金主要用於服務體育公益、社會救助、慈善事業，相關款項支出可在該基金會網站查詢。

對於此事，網友議論紛紛，不少人表示十分羨慕，「中大獎了也記得捐款，真是個善心的人」、「我如果中獎了也會捐款，前提是先中獎」、「哪裡讓我中，我捐的比他多」、「能中5000萬，我立刻辭職做公益去」。

也有人質疑，為啥只捐給體育發展基金，「中8662萬，扣稅1732.4萬，搞5300萬到手900多萬，來自體育又捐回體育，實在是高」、「華夏大地有兩大神劇：抗日神劇、彩票神劇」、