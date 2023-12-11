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今年假央企已逾千家 華潤揭冒名子公司維權

中國新聞組／北京11日電
華潤集團已多次發文打假。（取材自澎湃新聞）
華潤集團已多次發文打假。（取材自澎湃新聞）

萬億央企華潤集團官網9日發布兩份嚴正聲明，指有不法分子藉冒稱是集團子公司等方式從事不法活動，將通過法律途徑追究假冒國企侵權行為的責任。值得注意的是，包括華潤集團在內，近來已有多家央企發出聲明打假。據不完全統計，今年以來被曝光的假冒央企數量已超過千家。

每日經濟新聞報導，華潤集團聲明指近期陸續發現有不法分子通過偽造相關材料等方式，將企業註冊為集團下屬公司，以集團下屬公司名義開展業務。附件公司及其下設各級子公司均為假冒國企，其一切行為均與集團無關。

另一聲明指出，近期陸續接到群眾及有關單位舉報，南通和洺商貿有限公司、其股東貴州華控貿易有限公司及其下設各級子公司均為假冒國企。

兩則聲明均表示，集團將通過法律途徑嚴肅追究假冒國企侵權行為及相關人員的責任。

據了解，華潤集團此前已多次發文打假。11月21日，集團發文稱在香港地區註冊的「通商集團有限公司」和「中潤自貿港有限公司HAINAN FREEPORT LIMITED」以「華潤(集團)有限公司」下屬公司名義開展業務，經核實集團與其無任何隸屬或股權關係。

8月17日，華潤集團發文稱發現個別第三方公司和個人冒用「華潤」、「華潤數科」、「華潤燃氣」、「華潤醫商」等名義建立網站、開發系統及平台，構成侵權。

7月20日，華潤集團發文稱不法分子以「華潤萬佳超級市場有限公司」名義，先後在多地註冊各級子公司冒稱集團企業並開展不法活動。

此外，近期中信集團、中國兵器工業集團、國家能源集團、中國化學工程集團等多家央企也發文打假。據了解，中信被假冒的企業有7家，而侵權企業多達33家。

上海證券報報導，據不完全統計，今年以來被曝光的假冒央企數量已超過千家，已對正常市場秩序、央企公信力造成嚴重損害。

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