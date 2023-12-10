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內蒙19歲女子上懸賞公告 「高顏值」受關注

中國新聞組／綜合報導
曹曉娜登上懸賞公告，被稱是「高顏值女老賴」。(取材自微博)
曹曉娜登上懸賞公告，被稱是「高顏值女老賴」。(取材自微博)

近日，內蒙古呼和浩特市回民區人民法院發布懸賞公告，尋找被執行人曹曉娜。曹曉娜出生於2004年，涉案標的為1萬28元。懸賞公告中，年僅19歲的被執行人曹曉娜照片容貌清秀，被網民稱為「高顏值女老賴」後引發關注。

紅星新聞引述多家媒體報導，「回民區法院發布」微信公眾號9日發布公告，稱關於申請執行人楊某喜與被執行人曹某娜房屋租賃合同糾紛一案，被執行人曹某娜於12月8日履行全部涉案款項，該案執行完畢，現已結案。

報導指出，「回民區法院發布」微信公眾號、「呼和浩特市回民區人民法院」抖音帳號時常發布當地法院的懸賞公告。這兩個帳號7日有多條懸賞公告發布，但目前已經無法查看到曹曉娜的懸賞公告。

紅星新聞透過中國執行信息公開網查詢發現，曹曉娜在房屋租賃合同糾紛一案中，未按執行通知書指定的期間履行生效法律文書確定的給付義務，執行標的為1萬28元。中國執行信息公開網信息顯示，該房屋租賃合同糾紛案於2023年10月8日立案，終本日期為11月27日，即11月27日是終結本次執行程序的日期。

限制消費令顯示，曹曉娜被限制消費的內容包括旅遊、度假等。但在網曝的疑似曹曉娜本人帳號中，12月6日該帳號仍在分享呼和浩特大青山的滑雪照片。檢索發現，該網曝疑似曹曉娜本人帳號與曹曉娜本人同名，且有曾在今年11月8日發布過的懸賞公告中所使用的曹曉娜照片。

網曝曹曉娜本人抖音帳號，左下角與懸賞公告照片一致。（取材自紅星新聞）
網曝曹曉娜本人抖音帳號，左下角與懸賞公告照片一致。（取材自紅星新聞）

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