山東一高校考評教師忠誠度、抄老董講話 求職被發現立馬辭退

圖為山東現代學院。 （取材自學校官網）

山東一高校近日遭爆料，受聘的專職教師須簽署崗位責任條款書，其中對學校的「忠誠度」要進行考評，還要求抄寫董事長講話精神，若被發現在找其他工作，會被扣分並辭退。

這所被網友反映的「山東現代學院」，除要求聘任的專職教師簽署崗位責任條款書，其中對學校的「忠誠度」要進行考評，還要求抄寫董事長講話精神。多位離職或在職教師承認確有該考核條款，而山東現代學院多個部門面對媒體詢問，皆稱「正在調查中」。

極目新聞報導，山東現代學院教師簽署的崗位責任條款書顯示，裡面有「工作三心二意，不忠誠，報考其他單位的，發現一次扣50分，同時扣除往後一年的誠信績效，直至辭退」條款。

此外，該校在會議、衛生等方面也對教師存在多種考核，如「要求準時參加會議，紀錄要書寫工整清晰，內容詳實。會議結束後當場評比結果，評比結果其中A占15%，B占35%，C占35%，D占15%。排名A得10分，排名B得5分，排名C得3分，排名D得0分。」「要求每次會議紀錄都要抄寫並能覆講，每少抄寫一次扣5分，不能覆講的扣5分。」「董事長講話精神抄寫並復講，每少抄寫一次扣5分，不能復講的扣5分。」

報導說，該校多名在職或離職的教師表示，該責任條款書的考核機制存在，且需員工簽署。劉宇（化名）於今年6月入職山東現代學院，7月離職。他說，若人事處發現在職教師在找其他工作，會對其進行扣分並辭退處理。

另一名曾在山東現代學院工作過的教師孫忠（化名）也承認，他曾簽署過該條款書。孫忠表示，在參加學校的會議後，教師需抄寫會議紀錄並接受評級。此外，教師還需每天按時錄製讀書視頻並發送到群中「打卡」，所讀書目為學校規定的「不抱怨的世界」。劉忠於今年4月起在該校工作，後因入職合同問題於6月離開。

另一名該校在職員工也表示，上述條款書中考核機制存在，教師需要抄寫會議紀錄並參加評級，還被要求學習董事長精神並按時錄製讀書視頻。