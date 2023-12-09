廣東1村徵地養老費 每人月發5毛 網嘲：為這筆巨款要好好活著

廣東肇慶一村委會要發放徵地養老保障費，分139個月每月0.5元引熱議。（取材自上游新聞）

近日，廣東肇慶一份村委會通知在網上流傳，內容顯示給1000多位16歲以上村民發放的徵地養老保障費，而金額是分139個月每月0.5元（人民幣，下同，約0.069美元）發放。有網民嘲諷：為了這筆巨款，要好好活著。

上游新聞報導，有網友將通知的截圖發到網上，這份通知是12月6日由肇慶市高要區蛟塘鎮祿欄村村委會發布，內容為「祿欄村被徵地共6.7畝，合計養老保障費約6萬6277元，公示16周歲以上村民1044人，約每人63元，該筆保障費由人社局分139個月直接轉入個人帳戶，每人每月約0.5元。」

據報導，蛟塘鎮人民政府正進行新建珠海至肇慶高鐵江門至珠三角樞紐機場段項目蛟塘段的徵地拆遷工作。蛟塘鎮徵地辦一名工作人員解釋，‍徵地養老保障金是立項徵地都會有，「別的村徵得多了，費用就會高一點，每個村都是一樣的。」

「因為祿欄村本身徵地不多，只有6畝多，‍‍養老保障費才6萬多元，1000多人分，而且滿了60歲才可以領，要分139個月領。‍」對於139個月是如何計算的，徵地辦工作人員表示，是按照平均壽命72歲計算的。

肇慶市高要區人社局工作人員也說，‍每一次徵地的批次不一樣，徵地養老保障費也不一樣，「16歲拿到這個錢也用不了，但是可以‍‍先打到帳戶，等到60歲才能享受。‍」