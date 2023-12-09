我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「短期沒有撥款」亞當斯華府行出師不利 未得聯邦援助

紐約法拉盛市中心擬建新校 添加700座位

廣東1村徵地養老費 每人月發5毛 網嘲：為這筆巨款要好好活著

中國新聞組／廣州9日電
廣東肇慶一村委會要發放徵地養老保障費，分139個月每月0.5元引熱議。（取材自上游新聞）
廣東肇慶一村委會要發放徵地養老保障費，分139個月每月0.5元引熱議。（取材自上游新聞）

近日，廣東肇慶一份村委會通知在網上流傳，內容顯示給1000多位16歲以上村民發放的徵地養老保障費，而金額是分139個月每月0.5元（人民幣，下同，約0.069美元）發放。有網民嘲諷：為了這筆巨款，要好好活著。

上游新聞報導，有網友將通知的截圖發到網上，這份通知是12月6日由肇慶市高要區蛟塘鎮祿欄村村委會發布，內容為「祿欄村被徵地共6.7畝，合計養老保障費約6萬6277元，公示16周歲以上村民1044人，約每人63元，該筆保障費由人社局分139個月直接轉入個人帳戶，每人每月約0.5元。」

據報導，蛟塘鎮人民政府正進行新建珠海至肇慶高鐵江門至珠三角樞紐機場段項目蛟塘段的徵地拆遷工作。蛟塘鎮徵地辦一名工作人員解釋，‍徵地養老保障金是立項徵地都會有，「別的村徵得多了，費用就會高一點，每個村都是一樣的。」

「因為祿欄村本身徵地不多，只有6畝多，‍‍養老保障費才6萬多元，1000多人分，而且滿了60歲才可以領，要分139個月領。‍」對於139個月是如何計算的，徵地辦工作人員表示，是按照平均壽命72歲計算的。

肇慶市高要區人社局工作人員也說，‍每一次徵地的批次不一樣，徵地養老保障費也不一樣，「16歲拿到這個錢也用不了，但是可以‍‍先打到帳戶，等到60歲才能享受。‍」

事件引起網民熱議，看了這個通知，不少人都不敢相信自己的眼睛，60多塊竟然要分139個月才能發完。此外，通知中「如老人去世補貼終止」的注釋也顯得很荒誕。有人感嘆道，別不把0.5元當回事，時間久了也是筆巨款。有人說，不合理至極、棒棒糖也要一塊錢；還有人嘲諷說，為了這筆巨款，要好好活著。

廣東一村發徵地養老保障費每人每月5毛通知。（取材自上游新聞）
廣東一村發徵地養老保障費每人每月5毛通知。（取材自上游新聞）

上一則

紐時：大學畢業生沒興趣進工廠 中國電動車業面臨缺工危機

下一則

騙婚、收回扣…武大教授被前妻舉報：有老情人還嫖娼

延伸閱讀

廣東13歲童被同學打成植物人 醫：生還率僅萬分之一

廣東13歲童被同學打成植物人 醫：生還率僅萬分之一
涉洩習家屬個資入獄 牛騰宇疑遭酷刑 家屬指有精神障礙

涉洩習家屬個資入獄 牛騰宇疑遭酷刑 家屬指有精神障礙
中國20省人口自然增加率出現負成長

中國20省人口自然增加率出現負成長
廣東警曝光滯留境外涉詐嫌犯照 「高顏值」女嫌登熱搜

廣東警曝光滯留境外涉詐嫌犯照 「高顏值」女嫌登熱搜

熱門新聞

中國前外交部長秦剛。（路透）

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

2023-12-07 09:10
中國近期爆發多種呼吸道傳染疾病，一名市民抱著一名兒童進入北京兒童醫院。(美聯社)

中7病毒齊發 義烏要民眾囤15天糧 上海機場核酸檢測

2023-12-03 01:30
中國前外交部長秦剛被撤換，引起國際關注。(路透)

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

2023-12-07 05:30
威尼斯一團中國旅客疑似不聽船夫勸告，任意在船上亂動拍照不坐好，結果整艘船翻覆。（截自衛報影片）

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

2023-12-06 19:39
特斯拉皮卡「Cybertruck」近日舉行首波交車活動，竟已亮相長沙街頭？網友比對視頻，發現是「民間大神」自製。（取材自上游新聞）

搶特斯拉一步 長沙現「自製版」電動皮卡Cybertruck

2023-12-03 09:00
南寧市中小學冬季校服。（取材自南國早報）

7萬元LV男士春裝 撞衫南寧75元校服

2023-12-04 06:30

超人氣

更多 >
一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚

一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚
搭遊輪 何時票價最便宜？

搭遊輪 何時票價最便宜？
誰是天生領導者？天蠍可靠、摩羯意見中肯、「這星座」正能量用不完

誰是天生領導者？天蠍可靠、摩羯意見中肯、「這星座」正能量用不完
不滿冷處理 女子迎頭重擊超市店員 1歲女兒全程目睹

不滿冷處理 女子迎頭重擊超市店員 1歲女兒全程目睹
別買它當聖誕禮…華裔大盜落網 搜出5000張Target禮卡

別買它當聖誕禮…華裔大盜落網 搜出5000張Target禮卡