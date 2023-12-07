救1隻流浪狗 川高校放乾護校河 獲讚「最好的教育」

四川西南科技大學師生、保安聯手營救一隻墜河流浪狗，獲讚是「最好的教育」。(取材自紅星新聞)

四川西南科技大學師生與保安，日前聯手進行一場特別的「營救行動」，一隻流浪小狗墜入該校「護校河」中，無法自行上岸，試過網子、搭木板等多種救援方式均失敗，這所大學遂決定放乾「護校河」的水。事件在網上流傳，被讚「最好的教育」。

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紅星新聞報導，一隻流浪小狗不慎墜入該校「護校河」，面對寬6米、深1.5米的河水，以及高1米多的河堤，小狗無法自行上岸。在經歷艱難的「狗刨」游泳自救後，牠不得不爬進河面上的一條涵管中求生。

學生們找到學校保衛處尋求協助，幾名保全找來網兜，站在岸上想用網兜將小狗撈起，小狗因為害怕，在河中奮力躲閃，多次嘗試打撈小狗都未成功。

為求生，小狗後來跳進河面上的一處涵管，「涵管約有七、八米深，裡面還有彎道，估計是當時人多，小狗有些害怕，所以一直不出來。」該校保衛處治安科長陳進說。

小狗的警戒心，讓這場「營救行動」陷入僵局。

師生們沒有放棄，和保安一起找來了木板搭在涵管下方，做了個簡易「浮橋」，希望小狗能從涵管跳到「浮橋」上，但經過長時間的等待，小狗依然沒有蹤影。

隨後，用網子、投餵食物…大家想了很多辦法希望救出小狗，但均告失敗。

「放水救狗！」此時，一位老師提出一個大膽的想法，立刻得到學校支持。後勤部門迅速與下游青義鎮污水處理廠聯繫，避免學校擅自放水，導致該廠吸污水能力超負荷。在放水計畫獲得對方同意後，長達2300米、寬6米、水深1.5米的「護校河」開始放水，2小時後水放乾，又經歷一夜焦心的等待，小狗終於走出涵管跳進河道中，隨後被保全用網兜打撈上岸。

目前，這隻小狗已由學校進行妥善安置。

參與救援小狗的師生、保全及後勤部門事後受訪時表示，「放水救狗，這就是西南科大對待生命的態度」。