我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

別置身險境…曾有遊客只顧拍照被浪捲走

台總統民調：賴蕭配擴大差距 領先侯康配8.5個百分點

中團隊發現1.3億年前蚊子藏琥珀 科學家：無法重現侏儸紀

記者廖士鋒╱綜合報導
中國科研團隊近日在國際期刊發表研究成果，揭露1.3億年前的蚊子構造。(取材自中科院南古所微信公眾號)
中國科研團隊近日在國際期刊發表研究成果，揭露1.3億年前的蚊子構造。(取材自中科院南古所微信公眾號)

中國科研團隊在琥珀中發現了目前已知最古老的蚊子，並揭露雄性的蚊子在當時也是吸血蚊子，與目前雄蚊無法在人體上吸血，有根本的差異。至於這次發現的蚊子能否重現電影「侏儸紀」情節，科學家則直言不可能。

來源：YouTube

中國科學院南京地質古生物研究所微信公眾號於5日發文揭露這項研究，文章指出，團隊在距今約1.3億年前的黎巴嫩琥珀中發現了已知最古老的蚊子化石，證明了在蚊科演化的早期階段，雄性的蚊子也是吸血的，昆蟲的早期吸血行為比世人想像的更為複雜。

這次的研究成果來自於精美的兩塊琥珀，研究人員透過南京古生物所的雷射共聚焦顯微鏡、螢光顯微鏡等先進科學儀器的仔細觀察，發現這兩隻雄蚊均保存了特有的刺吸式口器：包括呈尖銳三角形的下顎及延長的具有小齒的構造等，此次發現的雄蚊刺吸式口器推測在1.3億年前雄蚊也是吸血昆蟲。而現今僅雌蚊具有刺吸式口器用於吸血，雄蚊口器退化則多吸食花露。

過去關於蚊科最早的化石記錄來自於距今約1億年前的白堊紀中期。此次發現的琥珀化石中的兩隻雄性蚊子距今約1.3億年，將蚊子的化石記錄提前了近3000萬年。

而這項研究也引起中國網友的興趣，認為可以像是電影「侏羅紀公園」中的情節，科學家利用琥珀中蚊子吸食的血液，複製出大量的恐龍。對此，北京青年報引述參與研究的南京地質古生物研究所研究員黃迪穎說法指出，就算這些蚊子吸食了恐龍的血液，但DNA有一定的「保質期」，哪怕距今1000萬年的古生物，要提取DNA都幾乎是不可能的事情，更不要說1.3億年前的蚊子了。

恐龍 DNA 微信

上一則

王毅通話布林肯 促美不得縱容台獨 美聲明未提台灣

下一則

漢文帝殉葬坑 宛如皇家地下動物園 入選世界10大考古發現

延伸閱讀

漠視大谷法條？羅伯茲曝雙方暢談20分鐘震驚球團

漠視大谷法條？羅伯茲曝雙方暢談20分鐘震驚球團
中國團隊發現1.3億年前蚊子 科學家：無法重現侏儸紀

中國團隊發現1.3億年前蚊子 科學家：無法重現侏儸紀
臭蟲延燒亞洲 新加坡通報激增 吸血量蚊子7倍

臭蟲延燒亞洲 新加坡通報激增 吸血量蚊子7倍
強烈吸引力 你有「苯乙酮」味道嗎？恐是蚊子的天菜

強烈吸引力 你有「苯乙酮」味道嗎？恐是蚊子的天菜

熱門新聞

海底撈科目三。

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

2023-11-29 07:30
中國近期爆發多種呼吸道傳染疾病，一名市民抱著一名兒童進入北京兒童醫院。(美聯社)

中7病毒齊發 義烏要民眾囤15天糧 上海機場核酸檢測

2023-12-03 01:30
特斯拉皮卡「Cybertruck」近日舉行首波交車活動，竟已亮相長沙街頭？網友比對視頻，發現是「民間大神」自製。（取材自上游新聞）

搶特斯拉一步 長沙現「自製版」電動皮卡Cybertruck

2023-12-03 09:00
南寧市中小學冬季校服。（取材自南國早報）

7萬元LV男士春裝 撞衫南寧75元校服

2023-12-04 06:30
周庭在Instagram發文稱，今年9月中赴加拿大多倫多升學，原定本月底須就國安法返港向警方報到，但經過深思熟慮，決定不回港報到，亦即棄保。（歐新社資料照片）

周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈

2023-12-04 12:03
威尼斯一團中國旅客疑似不聽船夫勸告，任意在船上亂動拍照不坐好，結果整艘船翻覆。（截自衛報影片）

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

2023-12-06 19:39

超人氣

更多 >
4種家用品 勿用洗碗精清潔

4種家用品 勿用洗碗精清潔
未來需求大又可在家上班 這個高薪工作壓力低

未來需求大又可在家上班 這個高薪工作壓力低
中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆
紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵

紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵
華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情

華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情