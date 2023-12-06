我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MTA防逃票 新玻璃面板門地鐵檢票口亮相

紐約州65歲以上無證客 明年起可獲白卡

花10萬中2億彩券 江西男現身兌獎：買興趣啦

中國新聞組╱北京6日電
一名江西男花10萬人民幣買彩券，中2億多卻不必繳稅，引發網友熱議。(取材自上觀新聞)
一名江西男花10萬人民幣買彩券，中2億多卻不必繳稅，引發網友熱議。(取材自上觀新聞)

「一人花近10萬買彩券中2億多還無需繳稅」近日引發社會廣泛關注，中獎的江西男5日到江西省福彩中心兌獎，並表示：「我就是那個『快樂8』大獎得主。」得主說自己購買彩券超過5年，「買彩票就是興趣，多買少買都是憑感覺」。江西省福利彩券官網5日晚也刊登了大獎得主現身兌獎的消息。

每日經濟新聞報導，中國福彩「快樂8」2日開出有人投注近5萬倍單注中2.2億餘元(人民幣，下同，約3089萬美元)消息，隨即引發熱議。

這位大獎得主表示，自己買彩券已超過5年，家庭經濟條件不錯，每周會購買彩券三、四次，每次購彩資金在數千元到數萬元不等，前幾天也連續多次購買了同樣號碼的「快樂8」彩券。他還說，「買彩票就是興趣，多買少買都是憑感覺」。

報導稱，先前因風險控制，使單注彩券獎金降低至1萬元以下，因此中獎人領取2.2億獎金時將無需繳稅，而獎票是領獎人兌獎的唯一有效憑證。高額獎金卻免稅，因此引發網路熱議。

另據封面新聞報導，見過上述中獎彩民的彩票店店主王先生表示，「他是一位老彩民，常來我這邊買彩券」。王先生認為，花10多萬全投在「選七」玩法的同一號碼上，並不是孤注一擲或掌握了啥內幕消息，因為「快樂8」的「選七」玩法中，除了全中可以獲得高額獎金， 還有全不中、中四、中五、中六四種可能可以獲得保本以上的收益，一些投彩虧了的老彩民，會希望透過倍投來追回損失。

「幾次倍投後，投注額度到10萬多元的情況我們也見過，『選七』能中四、五個就可以追回損失了，但倍投全中的，確實罕見，我也是第一次見。」王先生說。

江西男花10萬人民幣中了2.2億人民幣，5日現身領獎時說「買彩票是興趣」。(取材...
江西男花10萬人民幣中了2.2億人民幣，5日現身領獎時說「買彩票是興趣」。(取材自瀟湘晨報)

六四 福利

上一則

顏值堪比明星 北京整形醫師帥出圈 多人掛號「打卡」

延伸閱讀

手伸籠子裡…江西1歲半男童手臂被藏獒咬斷 幸好醫師接上了

手伸籠子裡…江西1歲半男童手臂被藏獒咬斷 幸好醫師接上了
他大方買「店員印錯的彩券」 幸運男爽中39萬美元大獎

他大方買「店員印錯的彩券」 幸運男爽中39萬美元大獎
校園食堂飯菜吃出鼠頭 卻「指鼠為鴨」江西涉事校長書記去職

校園食堂飯菜吃出鼠頭 卻「指鼠為鴨」江西涉事校長書記去職
江西食堂「鼠頭鴨脖」事發5個月後 學校黨政領導雙雙去職

江西食堂「鼠頭鴨脖」事發5個月後 學校黨政領導雙雙去職

熱門新聞

海底撈科目三。

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

2023-11-29 07:30
中國近期爆發多種呼吸道傳染疾病，一名市民抱著一名兒童進入北京兒童醫院。(美聯社)

中7病毒齊發 義烏要民眾囤15天糧 上海機場核酸檢測

2023-12-03 01:30
特斯拉皮卡「Cybertruck」近日舉行首波交車活動，竟已亮相長沙街頭？網友比對視頻，發現是「民間大神」自製。（取材自上游新聞）

搶特斯拉一步 長沙現「自製版」電動皮卡Cybertruck

2023-12-03 09:00
南寧市中小學冬季校服。（取材自南國早報）

7萬元LV男士春裝 撞衫南寧75元校服

2023-12-04 06:30
周庭在Instagram發文稱，今年9月中赴加拿大多倫多升學，原定本月底須就國安法返港向警方報到，但經過深思熟慮，決定不回港報到，亦即棄保。（歐新社資料照片）

周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈

2023-12-04 12:03
解克鋒夫婦與離散25年的二兒子解清帥終於團圓。（取材自紫牛新聞）

河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代

2023-12-02 07:30

超人氣

更多 >
耗能易壞 專家建議別買這5種家電

耗能易壞 專家建議別買這5種家電
3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆

3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆
北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡

北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡
劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立

劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立
那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭

那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭