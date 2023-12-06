花10萬中2億彩券 江西男現身兌獎：買興趣啦

一名江西男花10萬人民幣買彩券，中2億多卻不必繳稅，引發網友熱議。(取材自上觀新聞)

「一人花近10萬買彩券中2億多還無需繳稅」近日引發社會廣泛關注，中獎的江西男5日到江西省福彩中心兌獎，並表示：「我就是那個『快樂8』大獎得主。」得主說自己購買彩券超過5年，「買彩票就是興趣，多買少買都是憑感覺」。江西省福利 彩券官網5日晚也刊登了大獎得主現身兌獎的消息。

每日經濟新聞報導，中國福彩「快樂8」2日開出有人投注近5萬倍單注中2.2億餘元(人民幣，下同，約3089萬美元)消息，隨即引發熱議。

這位大獎得主表示，自己買彩券已超過5年，家庭經濟條件不錯，每周會購買彩券三、四次，每次購彩資金在數千元到數萬元不等，前幾天也連續多次購買了同樣號碼的「快樂8」彩券。他還說，「買彩票就是興趣，多買少買都是憑感覺」。

報導稱，先前因風險控制，使單注彩券獎金降低至1萬元以下，因此中獎人領取2.2億獎金時將無需繳稅，而獎票是領獎人兌獎的唯一有效憑證。高額獎金卻免稅，因此引發網路熱議。

另據封面新聞報導，見過上述中獎彩民的彩票店店主王先生表示，「他是一位老彩民，常來我這邊買彩券」。王先生認為，花10多萬全投在「選七」玩法的同一號碼上，並不是孤注一擲或掌握了啥內幕消息，因為「快樂8」的「選七」玩法中，除了全中可以獲得高額獎金， 還有全不中、中四、中五、中六四 種可能可以獲得保本以上的收益，一些投彩虧了的老彩民，會希望透過倍投來追回損失。