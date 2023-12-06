呼籲麗江臘月不搞「殺豬飯」 官方2個理由引發熱議

雲南巍山的彝族村民聚在一起吃「殺豬飯」。（新華社）

雲南家庭通常會在臘月選定一天，把親手餵養大的肥豬宰殺，做出一桌桌豐盛的「殺豬飯」，並邀請親朋好友一起到家裡品嚐，是當地千百年來的習俗。不過，近日麗江部分鄉鎮提倡不搞「殺豬飯」，引發網友熱烈討論。麗江多個鄉鎮工作人員表示，此舉一來是為了防止動物疫病擴散，另一方面是透過移風易俗避免鋪張浪費，並非禁辦。

來源：YouTube

極目新聞報導，「麗江融媒」官微日前發布一則題為《不搞「殺豬客」「殺豬飯」，麗江部分鄉鎮發出倡議》的消息，提到麗江市玉龍縣龍蟠、魯甸、寶山、古城區七河等部分鄉鎮發出移風易俗節儉殺年豬的倡議，建議養豬戶盡早屠宰年豬或統一宰殺，提倡自宰自食，不鋪張浪費。

有網友認為，「年豬飯」是當地千百年來的習俗，若不舉辦很可惜；對外地人來說，能感受到節慶的氛圍，也是當地鄉鄰溝通互動的傳統方式。

不過也有網友覺得現在的殺豬飯「變味」了，「慢慢發展成了大吃大喝的日子，有時候殺了豬，主人家連一塊肉都留不下來，確實有點不合適！」

相關鄉鎮的工作人員表示，作為政府部門，他們是倡議群眾不搞「年豬飯」，或縮小範圍舉辦，並非禁止。目前，也有村民家正陸續舉辦殺豬宴。

人民網報導，傳統的「殺豬飯」有六大特色，分別是頭刀菜、殺豬菜、白三王子、宮爆肉筋、老臘肉和豬腳煮青菜。