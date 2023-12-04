7萬元LV男士春裝 撞衫南寧75元校服

南寧市中小學冬季校服。（取材自南國早報）

LV上新早春男士系列，有眼尖的網友發現，其中一件棒球夾克無論款式還是顏色，都酷似廣西南寧市中小學冬季校服；LV棒球夾克官網售價6萬9000元（人民幣，下同，約9694.5美元），南寧中小學冬季制服上衣的官網售價是75元（約10.5美元）， 有網友表示僅用70多元，就能享受近7萬元大牌同款，並稱不是買不起LV，而是校服更有性價比。

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綜合媒體報導，根據LV官網介紹，這款束腰夾克有著極光的奇幻冷調，以鮮明皮革塑造簡約剪裁；LV Fanzine 刺繡樹脂珠飾，羊毛皮革衣領、衣袖和口袋鑲邊，羅紋及條紋點綴袖口和下擺；不可洗滌、不可漂白、不可熨燙、不可乾洗，必須專業乾洗。

幾個月前的上海，LV聯合三家咖啡 店，打造「路易威登限時書店 」，只要購買兩本或以上畫冊，就可以獲得一只LV的帆布袋；一本畫冊的售價是290元，意味著「只要」580元就可獲得LV，這或許也是大部分人離LV最近的一次。雖然不少人表示看不懂，但不影響他排超長的隊。

有網友忍不住高調「炫富」，表示「我家娃有7套」，家長們還紛紛表示：「以後再也不嫌棄孩子的校服土了」、「過年穿LV同款校服回家，誰敢說它土」、「我也準備買一套和娃穿親子 裝」。另有網友猜測，不知道這次是否會有人去買件校服，過一把穿LV的癮。