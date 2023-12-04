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「保交樓」幫不了? 上海豪宅盤仍是一個「慘」字

中國新聞組／香港4日電
「八埭頭濱江園」樓盤開發超過十年。（取材自時代周報）
「八埭頭濱江園」樓盤開發超過十年。（取材自時代周報）

「保交樓」提出一年有餘，但部分豪宅項目因涉及金額過於龐大，有發展商拖欠工程款資金被凍結，目前仍有不少處於停工狀態。媒體報導，對於豪宅延遲交付，各處業主表現出的態度不同，但整體都是一個「慘」字。有的公開聲明要集體停貸，有些則默默承擔損失。

近日香港文匯報記者實地走訪上海八埭頭濱江園，這處樓盤地處東外灘板塊，可眺望黃浦江景，一期開盤售價就達到了11萬元人民幣（約1.5萬美元）/平米。原本這裡是一處不折不扣的江景豪宅項目，但隨著二期項目無法交付，這個樓盤至少一半處於工地狀態中，售樓接待處亦荒廢無人。

附近中介人員介紹，該項目共有三棟樓房，其中二期因開發商資金被凍結，導致無法完工交付，但每天仍有零星的工人進入小區，進行一些內部工程，因為人數不是很多加上資金不足，使得交付進度杯水車薪。

八埭頭濱江園並非個例，浦東塘橋板塊的濱江一品苑、融創徐匯濱江壹號等頂級豪宅也都有類似情況。

融創徐匯濱江壹號原本計畫今年6月30日交付，但直到10月中旬，有業主看房時發現室內裝修沒有完工，小區地面硬化也沒有做。

同樣定位為江景豪宅的濱江一品苑，套均價格在2000萬元左右，即使這樣的頂級豪宅，同樣無法如期交付，引發社會廣泛關注。

在八埭頭濱江園售樓處外，貼有一張該盤開發商上海鍾偉房地產公司近期公布的告示，大意是總包中錦公司一直以各種理由拖延工期，使得交付無法完成。告示中同時提到，中錦公司在上海市二中院起訴上海鍾偉房地產公司，要求賠付其工程款5.4億元，查封了上海鍾偉開發公司銀行帳戶5.4億元。

而上述的融創濱江壹號，有業主表示開發商對於無法準時交付的回覆是，目前還差多個款項，未能按照資金平衡的方案到帳。

另外，對於豪宅延遲交付，各處業主表現出的態度不同。

今年8月開始，濱江一品苑的業主頻頻在公眾號裡表示發布「全體業主集體終止貸款」的聲明，有人表示，當初為了買房三代人掏空六個錢包，原本想給孩子落戶讀書用，現在孩子已經到了適齡的年紀，卻還沒有能去的幼兒園。還有業主稱身患重病，不確定能否在有生之年住進自己耗盡家產買的新房。

至於八埭頭濱江園的業主，據知情地產代理人透露，有些業主是已經在賣掉原有住房的情況，支付了將近1000萬元的大定金後遲遲等不到交房。這些業主面臨的只能租房居住，「賣掉原有住房，支付大定金，租房加上還貸款，那日子真的不好過。」

不過，有八埭頭濱江園周邊的中介說，近期有人在詢問這裡的二手房，目的就是賭一把。

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