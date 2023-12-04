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金監總局整治亂象 將強化監管力道「把板子真正打準、打痛」

記者謝守真／綜合報導
中國國家金融監督管理總局局長李雲表示，將深入整治金融市場亂象。(材自四川經濟網)
中國國家金融監督管理總局局長李雲表示，將深入整治金融市場亂象。(材自四川經濟網)

中國金融債務危機升高，中國國家金融監督管理總局局長李雲澤受新華社訪問表示，金融監理總局將嚴格執法敢於亮劍，深入整治金融市場亂象，聚焦影響金融穩定的「關鍵事」、造成重大金融風險的「關鍵人」、破壞市場秩序的「關鍵行為」，強化監管力道「把板子真正打準、打痛」。

李雲澤指出，中國金融監理總局成立以來，努力為全面提升監理質效奠定良好基礎，下一步，將圍繞強監管嚴監管，堅決做到「長牙帶刺」，提升監管的精準性、有效性和協同性。

李雲澤透露，下一步將堅持目標導向、問題導向，加速推進中小型金融機構改革化險，包括充分考慮機構和市場承受力，有計畫、分步驟開展工作，切實防範處置風險風險；推動「一省一策」、「一行一策」、「一司一策」制定風險處置方案，避免「一刀切」；推動中小銀行機構優化結構、提質增效。

李雲澤談及如何提高金融監理成效時說，將全面強化「五大監理」，堅持風險為本原則，抓准入、抓法人、抓治理，強化機構監理；依法將各類金融活動納入監管，保護金融消費者合法權益，強化行為監管。並要堅定「同一業務、同一標準」，及「實質重於形式」原則，強化功能監管及穿透式監管。李雲澤稱，要深入整治金融市場亂象，聚焦影響金融穩定的「關鍵事」、造成重大金融風險的「關鍵人」、破壞市場秩序的「關鍵行為」，把板子打準、打痛。會同相關部門嚴肅處理違法違規第三方中介機構，強化監審連結、行刑銜接、紀法貫通，提高違法違規成本。

李雲澤表示，要加強監理保障，健全金融法治，做好法規政策「立改廢釋」，與時俱進完善審慎監管規則，紮緊制度的「鐵籬笆」。加速監管大數據平台建設，運用科技手段，快速有效辨識、精準鎖定金融風險。並將堅持刀刃向內，強化「對監管的監管」，切實做到「打鐵自身硬」。

對中國當前經濟金融風險隱患，李雲澤強調，中國目前金融業運作整體平穩，整體風險抵禦能力較強，截至今年第三季末，商業銀行不良貸款率1.6%，撥備覆蓋率207.8%，資本適足率14.7%，保險業綜合償付能力充足率194%，「完全有信心有條件、有能力以改革增活力、以發展解難題、以增量盤存量，妥善應對各類金融風險挑戰」。

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