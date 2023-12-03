中國地方發債規模回落 創4個月最低水平

在今年前10月地方債發行規模創新高之後，中國11月的發債規模從高點回落，彭博分析，這緩解了外界對於流動性收緊的擔憂。（取自百度百家號）

中國在今年前10月地方債發行規模創新高之後，11月份的發債規模從高點回落，外媒分析，這緩解了外界對於流動性收緊進一步衝擊經濟復甦的擔憂。

彭博基於官方數據計算得出，中國中央和地方政府11月份通過發債總計籌資1.95兆元（人民幣，下同，約2753億美元），較10月份的水平下降了大約四分之一，創下四個月來最低水平。

一方面，中國地方政府11月發行了7340億元債券 ，規模僅為10月水準的一半，報導稱，可用於置換成本較高的地方政府隱性債務的特殊再融資 債的發行放緩。另一方面，11月份中央政府的債券發行量3個月來也首次下降，至1.22兆元。

根據中國財政部 網站揭露，中國全國10月發行地方政府債券1.4兆元，其中新增債券2267億元、再融資債券1.17兆元。

中國發債規模放緩，報導表示，這對貨幣市場交易員來說是個好消息，因為10月底以來的流動性收緊，與隨之而來的隔夜借貸成本飆升，使他們戰戰兢兢。

中信證券首席經濟學家明明分析，政府債券供應的速度可能已經過了年內高峰，但他緊接著表示，靠近年底之際，主權債的發行量將保持在高位，流動性需求將回升，「市場可能更傾向於對流動性壓力和央行操作的跡象保持警惕」。

今年以來，中國地方債務問題持續嚴峻，預計今年有規模高達3.6兆元的地方債密集到期。為了緩解償債壓力，地方政府發行再融資債券償債，從而延長隱性債務期限。

根據中國財政部數據，今年前10月，中國全國發行地方政府債券8.47兆元，規模創歷史新高。其中包含新增債券4.34兆元，再融資債券4.14兆元。