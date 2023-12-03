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中國地方發債規模回落 創4個月最低水平

記者陳宥菘／綜合報導
在今年前10月地方債發行規模創新高之後，中國11月的發債規模從高點回落，彭博分析，這緩解了外界對於流動性收緊的擔憂。（取自百度百家號）
在今年前10月地方債發行規模創新高之後，中國11月的發債規模從高點回落，彭博分析，這緩解了外界對於流動性收緊的擔憂。（取自百度百家號）

中國在今年前10月地方債發行規模創新高之後，11月份的發債規模從高點回落，外媒分析，這緩解了外界對於流動性收緊進一步衝擊經濟復甦的擔憂。

彭博基於官方數據計算得出，中國中央和地方政府11月份通過發債總計籌資1.95兆元（人民幣，下同，約2753億美元），較10月份的水平下降了大約四分之一，創下四個月來最低水平。

一方面，中國地方政府11月發行了7340億元債券，規模僅為10月水準的一半，報導稱，可用於置換成本較高的地方政府隱性債務的特殊再融資債的發行放緩。另一方面，11月份中央政府的債券發行量3個月來也首次下降，至1.22兆元。

根據中國財政部網站揭露，中國全國10月發行地方政府債券1.4兆元，其中新增債券2267億元、再融資債券1.17兆元。

中國發債規模放緩，報導表示，這對貨幣市場交易員來說是個好消息，因為10月底以來的流動性收緊，與隨之而來的隔夜借貸成本飆升，使他們戰戰兢兢。

中信證券首席經濟學家明明分析，政府債券供應的速度可能已經過了年內高峰，但他緊接著表示，靠近年底之際，主權債的發行量將保持在高位，流動性需求將回升，「市場可能更傾向於對流動性壓力和央行操作的跡象保持警惕」。

今年以來，中國地方債務問題持續嚴峻，預計今年有規模高達3.6兆元的地方債密集到期。為了緩解償債壓力，地方政府發行再融資債券償債，從而延長隱性債務期限。

根據中國財政部數據，今年前10月，中國全國發行地方政府債券8.47兆元，規模創歷史新高。其中包含新增債券4.34兆元，再融資債券4.14兆元。

債券 融資 財政部

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