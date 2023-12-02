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中超爆危機 16隊僅3隊沒欠薪 6家財務困難恐解散

中國新聞組／北京2日電
中超足球聯賽正面臨球隊解散危機。（新華社）
中超足球聯賽正面臨球隊解散危機。（新華社）

中超足球聯賽正面臨球隊解散危機，距離新賽季准入申報沒幾天，但中超16家俱樂部中，沒有拖欠球員薪水的僅3家，至少6家陷財務困境，面臨解散風險。

綜合媒體報導，針對欠薪問題，中國足球協會要求，各俱樂部球員工資必須發放到今年10月，並且有全體球員、教練和工作人員的書面確認；無法遞交完整確認表的俱樂部，很可能被擋在聯賽准入大門之外。

據報導，2023賽季中超16支球隊中，就有6支被曝存在嚴重的欠薪和債務問題，其中包括本賽季降級的深圳隊和大連人隊，目前都有大筆債務問題無法解決，就此解散的風險不小。

報導指出，沉重的債務負擔導致深圳隊步履維艱，早早吞下降級苦果；大連人不斷降薪縮減開支也沒能挽回球隊頹勢，欠薪傳聞不斷，被禁止引進外援球員。

飽受負債困擾的不止深圳隊和大連隊，廣州隊已降級到中甲聯賽，河北華夏幸福、天津權健、江蘇蘇寧也已先後解散。

此外，完成保級的俱樂部中，滄州雄獅因為股改推進緩慢，處境尷尬；武漢三鎮投資人停止注資，目前正在尋找新的投資人，球隊征戰聯賽和亞冠的資金，則是由湖北省體育局和武漢市體育局墊付，下個賽季前途未卜。

浙江FC近期也傳出陷入資金危機，面臨解散風險；長春亞泰、北京國安等俱樂部也存在不同程度工資拖欠的情況。

據報導，中超聯賽工作會議發現，有俱樂部七至八年前的欠薪，迄今未完全清償。

會議上，有俱樂部向中國足協提出，雖然沒辦法完全支付前十個月的薪水，但球員願意先在工資確認表上簽字，請求網開一面。畢竟對球員而言，也面臨兩難選擇，簽字很可能拿不到欠薪，不簽字俱樂部無法通過准入，就此解散，球員也面臨失業。

中超足球聯賽正面臨球隊解散危機。（新華社）
中超足球聯賽正面臨球隊解散危機。（新華社）

中超歷經十年的「金元時代」，如今陷入慘境，主因就是錢燒光了，找不到接手的金主。

2010年，房地產巨頭恆大集團收購廣州足球俱樂部，高價引進外援及諸多國腳，完成中超八冠王的偉業，其後吸引財團相繼斥巨資投入。2016年，中超16強交出3.46億歐元的轉會費，居全球聯賽之冠。

但中超大玩金錢遊戲野蠻生長，打假球、貪腐醜聞不斷；中國國足水準卻未相應提升，戰績一年不如一年，引發球迷與輿論激烈抨擊。

2020年12月，中國足協祭出「限薪令」改革，其後又陷入3年疫情，中超聯賽遭到重創，多支球隊宣布解散。

中超足球聯賽正面臨球隊解散危機。（新華社）
中超足球聯賽正面臨球隊解散危機。（新華社）

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