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無須出示護照證明身分…中國新版永居證 「五星卡」啟用

中國新聞組／北京2日電
外籍人士1日在天津市公安局出入境管理局展示新領取的「五星卡」。(新華社)
外籍人士1日在天津市公安局出入境管理局展示新領取的「五星卡」。(新華社)

新版中華人民共和國外國人永久居留身分證1日正式簽發啟用。新版永居證因加入了體現中國國家標識的五星元素，因此也被稱為「五星卡」。當日，共有50位取得在華永久居留資格的外國人在北京、上海、天津、武漢等不同城市領取了首批「五星卡」。

來源：YouTube

大公報報導，國家移民管理局相關負責人介紹，持證人可將「五星卡」作為個人身分憑證單獨使用，無須再出示其外國護照。簽發啟用「五星卡」是國家移民管理局服務保障國家高水平開放，提升在華外國人管理服務信息化水平的重要舉措，有利於更好服務海外人才來華投資興業和工作生活。

1日上午9時剛過，北京市公安局出入境接待大廳裡已經有許多外國人在工作人員的指引下填寫材料，領取或換發新卡。當日首批領取到「五星卡」的外國人來自美國、德國、英國、法國、俄羅斯等20餘個國家，在經濟、教育、科技、文化、衞生等多個領域為中國經濟社會發展作出了突出貢獻。

已在中國生活了十年的中國人民大學俄羅斯籍教授索羅寧表示，自己能夠感受到辦理流程愈來愈簡單。「我已經迫不及待想體驗『五星卡』在實際應用中帶來的便利了！」

來自英國的孔亞卓在領取新版永居證之後也很開心。他說，自己還幫家人代辦了申請換發「五星卡」，程序簡單、清晰明了，「一共用了十幾分鐘。」

1日上午9點半，在四川省公安廳出入境管理總隊大廳，四川省六名外籍人士獲得首批「五星卡」。新加坡籍高層次管理人員趙國全看著手裡的「五星卡」說：「今後我就可以直接使用『五星卡』去買機票、車票、辦理電話卡、銀行卡，也不用擔心『五星卡』會過期。」

據報導，來自加拿大的中國政府友誼獎獲得者默罕默德．薩萬1日專門前往杭州市出入境辦證大廳申請換發「五星卡」。在西湖大學執教的他，帶領團隊聚焦人類大腦神經退行性等疾病的診斷、預測和治療。談及申請換發「五星卡」的感受，薩萬說道：「非常順利，窗口民警的態度也很熱情，我很期待拿到『五星卡』」。

12月1日在天津市公安局出入境管理局拍攝的一張「五星卡」。(新華社)
12月1日在天津市公安局出入境管理局拍攝的一張「五星卡」。(新華社)

國家移民管理局相關負責人表示，持證人可在需要證明個人身分的場合作為個人身分憑證單獨使用，無須再出示其外國護照。「五星卡」採用更為先進的防偽技術，增強了個人信息保護和數據安全性。國家移民管理局會同有關部門大力推進各相關行業領域應用系統、設施設備的適配性升級改造，便於持證人在交通出行、生活消費、金融通信等公共服務、政務服務領域和互聯網平台使用。

「五星卡」便利(資料來源：中新網)
「五星卡」便利(資料來源：中新網)

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