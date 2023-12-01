江澤民逝世一周年 故居出現悼念花束、有故事的公雞玩偶
中共前總書記江澤民2022年11月30日在上海逝世，享耆壽96歲。在逝世一周年當日，其揚州故居前再度出現悼念花束。其中，有一隻公雞玩偶特別引人注目。有網友找出老照片，追溯至1993年，江澤民在訪視農家時送了孩子這隻公雞玩偶，當時他並祝賀了「雞年大吉」。
11月30日是江澤民逝世一周年，網上出現網民自發性悼念行為，有網民留言「永遠懷念」、 「黑框眼鏡和high level的褲腰帶永遠在心中」，也有網民不解的說季辛吉也走了，這兩年太魔幻了。
除了網上的悼念，江澤民在揚州東圈門16號故居門口也出現民眾自發性獻花。網友在X平台上發布多張照片顯示，門前堆放著大量黃、白菊花及悼詞，在花束旁有一隻大公雞玩偶昂首站立特別醒目。
有網友翻查資料，查出這隻大公雞玩偶其實有典故。在1993年除夕，江澤民和時任中央辦公廳主任溫家寶到北京房山區竇店村向農民拜年。這隻公雞玩偶就是當時江澤民贈送給農民兒童的玩具，當時現場氣氛溫馨熱絡，江澤民還向眾人祝賀「雞年大吉」。
對比網上照片，這隻色彩鮮豔的公雞並不是當年江澤民送出的那隻玩偶，但有心民眾特意找出相同款式來紀念江澤民，說明著對江澤民改革政績難忘。花束悼詞中，也出現江澤民接受鄧小平任命總書記時說的那句話：「茍利國家生死以，豈因禍福避趨之」。
上一則
WSJ：外資外客變心 中國雙重困境
下一則
FB留言