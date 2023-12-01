江澤民逝世一周年 故居出現悼念花束、有故事的公雞玩偶

江澤民逝世一周年，其揚州故居前再度出現悼念花束。（取材自x平台)

中共前總書記江澤民 2022年11月30日在上海逝世，享耆壽96歲。在逝世一周年當日，其揚州故居前再度出現悼念花束。其中，有一隻公雞玩偶特別引人注目。有網友找出老照片，追溯至1993年，江澤民在訪視農家時送了孩子這隻公雞玩偶，當時他並祝賀了「雞年大吉」。

11月30日是江澤民逝世一周年，網上出現網民自發性悼念行為，有網民留言「永遠懷念」、 「黑框眼鏡和high level的褲腰帶永遠在心中」，也有網民不解的說季辛吉 也走了，這兩年太魔幻了。

除了網上的悼念，江澤民在揚州東圈門16號故居門口也出現民眾自發性獻花。網友在X平台上發布多張照片顯示，門前堆放著大量黃、白菊花及悼詞，在花束旁有一隻大公雞玩偶昂首站立特別醒目。

有網友翻查資料，查出這隻大公雞玩偶其實有典故。在1993年除夕，江澤民和時任中央辦公廳主任溫家寶到北京 房山區竇店村向農民拜年。這隻公雞玩偶就是當時江澤民贈送給農民兒童的玩具，當時現場氣氛溫馨熱絡，江澤民還向眾人祝賀「雞年大吉」。

對比網上照片，這隻色彩鮮豔的公雞並不是當年江澤民送出的那隻玩偶，但有心民眾特意找出相同款式來紀念江澤民，說明著對江澤民改革政績難忘。花束悼詞中，也出現江澤民接受鄧小平任命總書記時說的那句話：「茍利國家生死以，豈因禍福避趨之」。