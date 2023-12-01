我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／停火協議到期 以軍宣布對哈瑪斯重新開戰

英國王室又要大戰？傳凱特歧視梅根的小孩膚色

江澤民逝世一周年 故居出現悼念花束、有故事的公雞玩偶

中國新聞組／北京1日電
江澤民逝世一周年，其揚州故居前再度出現悼念花束。（取材自x平台)
江澤民逝世一周年，其揚州故居前再度出現悼念花束。（取材自x平台)

中共前總書記江澤民2022年11月30日在上海逝世，享耆壽96歲。在逝世一周年當日，其揚州故居前再度出現悼念花束。其中，有一隻公雞玩偶特別引人注目。有網友找出老照片，追溯至1993年，江澤民在訪視農家時送了孩子這隻公雞玩偶，當時他並祝賀了「雞年大吉」。

11月30日是江澤民逝世一周年，網上出現網民自發性悼念行為，有網民留言「永遠懷念」、 「黑框眼鏡和high level的褲腰帶永遠在心中」，也有網民不解的說季辛吉也走了，這兩年太魔幻了。

除了網上的悼念，江澤民在揚州東圈門16號故居門口也出現民眾自發性獻花。網友在X平台上發布多張照片顯示，門前堆放著大量黃、白菊花及悼詞，在花束旁有一隻大公雞玩偶昂首站立特別醒目。

有網友翻查資料，查出這隻大公雞玩偶其實有典故。在1993年除夕，江澤民和時任中央辦公廳主任溫家寶到北京房山區竇店村向農民拜年。這隻公雞玩偶就是當時江澤民贈送給農民兒童的玩具，當時現場氣氛溫馨熱絡，江澤民還向眾人祝賀「雞年大吉」。

對比網上照片，這隻色彩鮮豔的公雞並不是當年江澤民送出的那隻玩偶，但有心民眾特意找出相同款式來紀念江澤民，說明著對江澤民改革政績難忘。花束悼詞中，也出現江澤民接受鄧小平任命總書記時說的那句話：「茍利國家生死以，豈因禍福避趨之」。

江澤民逝世一周年，其揚州故居前再度出現悼念花束。（取材自x平台)
江澤民逝世一周年，其揚州故居前再度出現悼念花束。（取材自x平台)

江澤民 北京 季辛吉

上一則

WSJ：外資外客變心 中國雙重困境

下一則

97歲習母齊心罕見露面：憶習仲勛訓子「不能翹尾巴」

延伸閱讀

紐時：不若江澤民出風頭 習訪美展現較真實一面

紐時：不若江澤民出風頭 習訪美展現較真實一面
同樣於11月參加APEC 中網熱議30年前江澤民會晤柯林頓

同樣於11月參加APEC 中網熱議30年前江澤民會晤柯林頓
憶往／陳李琬若追憶范士丹 那年募款餐會「最值得提」

憶往／陳李琬若追憶范士丹 那年募款餐會「最值得提」
膜蛤文化發威？大白、維尼上街 上海萬聖節玩出中國味

膜蛤文化發威？大白、維尼上街 上海萬聖節玩出中國味

熱門新聞

中國多位鋼鐵企業人士25日表示，2023年鋼鐵行業遭遇近五年來最嚴重的挑戰。(路透)

利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰

2023-11-26 10:21
海底撈科目三。

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

2023-11-29 07:30
網紅夫妻檔「國岳夫婦」疑陷入醜聞。(取材自微博)

床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…

2023-11-25 08:30
牛騰宇被指觸犯了中國第一家庭。(取材自法廣網/ 牛騰宇母親提供)

被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常

2023-11-26 12:33
四名中國留學生在加拿大多倫多車禍身亡，示意圖。（路透）　　

加拿大多倫多中國留學生嚴重車禍 4未成年身亡

2023-11-26 22:13
示意圖，近日北京氣溫驟降，圖為11月22日的北京街頭。（Getty Images）

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

2023-11-22 23:36

超人氣

更多 >
她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西

她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西
華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷
全球1000家最佳餐廳 第一名是這個紐約老字號

全球1000家最佳餐廳 第一名是這個紐約老字號
輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床

輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床
紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷

紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷