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海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

中國新聞組／北京29日電
海底撈科目三。
海底撈科目三。

近日，海底撈服務生跳「科目三」舞蹈火爆網路，隨後多個相關話題衝上熱搜，其中，「顧客吐槽帶娃去海底撈看到『科目三』很不適」登上熱搜第一，引發眾多網友討論這支舞蹈為啥會爆火？服務生們是如何練就的？更有傳言海底撈跳舞服務生月薪過萬人民幣。

來源：YouTube

極目新聞報導，近日有杭州媽媽發帖，吐槽了自己和家人去海底撈吃飯的經歷，「昨天一家人給媽媽過生日，去了海底撈吃飯，整個過程中此起彼伏的響起了一個很吵的音樂，隨後有男服務員和女服務員出來跳舞（那種扭來扭去的土味舞蹈……），真的讓人很不適啊。一問是顧客點的，叫科目三舞蹈，網路很火紅。我帶著孩子看服務生扭來扭去覺得很噁心……，這種事情為什麼會火啊？」

海底撈科目三。
海底撈科目三。

科目三全名為「 廣西科目三」，源自廣西某婚禮現場多人歡歌起舞的場景。此後坊間流傳，「廣西人一生中會經歷三場考試，科目一唱山歌，科目二嗦米粉，科目三跳舞」。

在部分海底撈門店，只需要對服務員說「 我要科目三」，就會有服務員為你來上一段魔性的舞蹈：搖花手、扭腰、擺胯，搭配節奏鮮明的音樂……。一邊吃火鍋，一邊還能觀賞免費的舞蹈表演，漸漸地去海底撈點「科目三」的人也越來越多。

潮新聞報導，這支「科目三」舞蹈為啥會爆火？服務生們是如何練就的？在真實工作環境中真的能做到「月薪過萬」嗎？

據了解，「科目三」舞蹈是海底撈濰坊市青州市太華城店的服務生小龐帶紅的。小龐說，「科目三」舞蹈起初是在網路上自學的，自己之前學的恰巧也是體育藝術表演相關的專業，「平常也喜歡跳舞，所以試著跳了幾遍就學會了。 」

事實上，小龐在海底撈門市「登台表演」純屬意外。「前不久正好有一桌顧客在我們門市過生日，在給顧客唱完生日快樂歌之後，大家還想再活躍一下氣氛。在師父的鼓勵下，我就給顧客即興跳了一段，」小龐坦言，走紅很意外，沒想到後來影片上傳後受到了這麼多網友的關注與認同。

至於「海底撈跳舞服務生月薪過萬」的話題，海底撈相關負責人回應稱，「具體薪資的話，因為有門市和區域的差異，沒有辦法一概而論。」諸如小龐跳「科目三」舞蹈這樣的創新之舉，都是會給予獎勵的，而跳舞費用也是多勞多得。

對於這段舞蹈的爆紅以及杭州媽媽吐槽的不適感，有網友支持服務生跳這段舞蹈，表示氣氛很好；也有網友覺得這段舞蹈很俗很尷尬。

有海底撈小哥因跳「科目三」舞，兩天內就增粉20萬。（取材自極目新聞）
有海底撈小哥因跳「科目三」舞，兩天內就增粉20萬。（取材自極目新聞）

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