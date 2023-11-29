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黴漿菌病童感染激增 中國多校停課 大白、方艙醫院重出

中國新聞組／北京29日電
中國近期呼吸道疾病進入高發期，多地醫院人滿為患。圖為11月23日在北京一家兒童醫院內打點滴的患者。(Getty Images)
中國近期呼吸道疾病進入高發期，多地醫院人滿為患。圖為11月23日在北京一家兒童醫院內打點滴的患者。(Getty Images)

中國近期黴漿菌（或稱支原體）肺炎爆發，並從北方向華東蔓延，多地醫院兒科壓力超載，多所學校也因發燒病童過多，紛紛宣布停課；對於「學生邊輸液邊做題」引起爭議，多地官方下發通知，呼籲不帶病上班上課。另有媒體披露，面對此波疫情，消失多時的「大白」及方艙醫院也重出江湖。

來源：YouTube

新華網報導，北京兒童醫院門診主任李豫川介紹，目前醫院內科日均接診患者超7000人次，遠超過醫院承載力。上海的兒科醫療服務量也處於高位，三家兒童專科醫院數據顯示，平均每天門急診約6000人次，較去年同期增加五成。在位於長春市的吉林大學第二醫院，門診大廳部分已改建為兒科輸液區，不少病童和家屬正在座椅上進行輸液治療。

本報系聯合報報導，近期中國進入呼吸道疾病感染高發期，以流感為主，另包含鼻病毒、黴漿菌肺炎、呼吸道合胞病毒、腺病毒等引起疾病。

因感染孩童人數眾多，多地傳出停課。浙江杭州楊姓民眾表示，孩子所在的小學班級已停課，班上36人已有20多位同學發燒，老師通知停課兩天，建議返校時自備口罩。浙江紹興一所小學因多名學生發燒請假，學校下發停課通知書，已有班級停課四天。江蘇泰州有學校班級因請假學生太多，停課五天。

中新網報導，近日「學生邊輸液邊做題」話題引發熱議，對此，多地發布通知倡議合理安排。其中，「首都教育微信公眾號25日發文，強調學生患病期間作業一律不做硬性要求。北市委教育工委、市教委表示，要確保師生不帶病上班上課。

山東省教育廳27日印發通知，提到對患病未癒學生的知識學習和家庭作業不做強制硬性規定，不建議患病期間趕、補作業。

「山西疾控動態」微信公眾號23日發布提示：學生出現身體不適時應立即報告，避免帶病上課。

河北省邯鄲市疾管中心24日發布防治提醒措施：教師及學生感染流感、新冠、黴漿菌肺炎後，不得帶病上班上學。

另據自由亞洲電台報導，在河北三河市重感染區，消失多時的「大白」（指新冠疫情期間身著防護服人員）近期重出江湖，進入校園展開消毒工作。

外電消息指，除了兒童，醫護人員和成人也出現大批感染，各地醫療系統瀕臨崩潰。為緩解壓力，北大婦兒醫院日前啟動方艙，作為臨時為病患打點滴的場所。

醫院內打點滴的學生。(取材自央視新聞)
醫院內打點滴的學生。(取材自央視新聞)

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