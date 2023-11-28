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喵喵隊守糧倉 遼寧企業組「貓兵營」滅鼠 網誇太可愛

中國新聞組／北京28日電
生態滅鼠守護糧倉，喵喵隊全體出動。（翻攝自央視）
生態滅鼠守護糧倉，喵喵隊全體出動。（翻攝自央視）

遼寧盤錦一間米業公司，為了防範糧倉受鼠類攻擊，組成一支特別的「貓咪護糧隊」，可愛模樣備受當地人喜愛。

央視報導，鼎祥米業公司是遼寧盤錦稻米種植生產、倉儲加工和銷售流通的龍頭企業，糧庫倉容達50多萬噸。為了保證原糧儲存過程中品質穩定、健康安全，糧庫並沒有驅趕原有的貓咪，而是利用貓咪的本性，而是透過貓抓老鼠、生態滅鼠的方式，把關糧倉不受鼠類攻擊。

飼養員臧金龍表示，現在「貓兵營」有40多隻貓，和米業員工一起成為愛糧、護糧的最佳組合，他還抱起護糧隊中的「精英」，說「這是我們隊伍當中最厲害的一隻小貓，我管牠叫『小短腿』。」

臧金龍分享自己「練兵」竅門，表示要格外留意貓咪的飲食，除了供給牠們日常的食物，也要讓牠們有一定的饑餓感，保持牠們的野性，才能提升捕鼠效率。

有當地網友指出，「貓咪護糧隊」已成立10幾年了，一直都備受當地人喜愛。

臧金龍說，透過生態滅鼠的方式，可以說「糧庫既是貓咪護糧的戰場，也是牠們的生態家園」。

不少網友看了之後大誇「貓咪護糧隊好可愛呀」、「這樣的方法真的很讚」、「這下糧倉可安心了，貓咪小能手們可不是吃素的哦！」

生態滅鼠守護糧倉，喵喵隊全體出動。（翻攝自央視）
生態滅鼠守護糧倉，喵喵隊全體出動。（翻攝自央視）

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