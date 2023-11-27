國考人數首破300萬 寧夏1崗成「卷王」3572搶1 學歷門檻也升了

中央機關及其直屬機構2024年度考試錄用公務員公共科目筆試26日開考。圖為山西省太原市，考生步入考場。(中新社)

今年「國考」依舊火爆。中央機關及其直屬機構2024年度考試錄用公務員公共科目筆試26日舉行。據悉，本次國考計畫招錄3.96萬人，近260萬人報名過審，225.2萬人實際參加考試，應考人數與錄用計畫數之比約57比1。其中以寧夏一崗位成最競爭崗位，有3572人報名過審。

香港 文匯報報導，今年國考報名人數首次突破300萬人。最終，共261.3萬考生考前進行了報名確認、225.2萬人實際參加考試，參考率約為86.2%。

今次最熱門的是國家統計局「寧夏調查總隊業務處室一級主任科員及以下」崗位，有3572人報名過審，僅招一人。

報導引述華圖教育 的專家表示，該崗位從報考的第三天開始就一直穩居榜首，連續霸榜八天，是名副其實的「卷王」崗位。該崗位招考專業包含九大類，學歷要求碩士研究生及以上，對於政治面貌、基層工作年限、服務基層項目等均無限制，招考門檻不高，因而成為2024年度最熱門國考報名崗位。

另外，今次國考招錄職位還呈現向西部地區傾斜、向應屆生傾斜情況，設置了2.6萬個職位專門招錄應屆高校畢業生，佔計畫招錄規模逾65%。

報導指出，從考生對各省青睞程度來看，報考廣東的人數最多，報名過審人數超過21萬。華圖教育專家指出，國考很多崗位並不限制戶籍，廣東成為考生最青睞的省份，一大原因是今年廣東擴招的絕對人數在全國排名第一，機會相對更多。另外，廣東公務員的待遇在全國靠前，所以非常具有吸引力。

「國考熱」為何居高不下？河南 鄭州某高校大四學生陳默表示，「雖然我目前已經找到了滿意的工作，但公務員工作穩定、待遇中上、社會地位較高，如果能端上這個『鐵飯碗』，父母也會更放心。身邊不少報考的朋友大多也是抱着這個心態報名的。」

考試期間，行測、申論等多個國考相關話題登上熱搜。對此，陳默說，很多人「吐槽」行測題目都沒做完。

此外，此次國考，對高學歷人才需求提升。港媒引述中國青年報指出，2024年國考招錄要求全部為大專及以上學歷，在整體招錄人數擴大情况下，要求大專學歷為起點的崗位逐年減少，今年大專生可報考崗位有56個，比去年減少106個。同時，要求碩士、博士高學歷人才的崗位數量和計畫人數大幅增加。例如，要求碩士及以上的崗位達2046個，比去年增加814個；要求博士的崗位為24個，較去年增14個。