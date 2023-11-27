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清華、北大、人大學子寒風中爭搶這一味 「鵝腿阿姨」火出圈

中國新聞組／北京27日電
學生分享買到的鵝腿。（取材自微博）
學生分享買到的鵝腿。（取材自微博）

近日，清華、北大兩所名校學生的爭搶，讓「鵝腿阿姨」迅速火出圈，「清華北大 鵝腿阿姨之爭」詞條甚至登上微博熱搜。

來源：YouTube

上游新聞報導，事情的起因是一位原本在人大、北大賣鵝腿的阿姨，近期去清華擺攤了，本來數量就有限的鵝腿還被別的學校分走，人大的同學們紛紛破防：兩年的時光終究還是錯付了。

隨著「鵝腿阿姨之爭」的爆火，如今想吃到一份鵝腿可變得更艱難了。微博上不乏網友分享的現場排隊圖，眾多同學都在寒風中等待阿姨的出現。

北京晚報報導，鵝腿阿姨最早是在人民大學周邊賣烤鵝腿，每天晚上9點多出攤，已賣近兩年。如今也不能光在清華賣，每個學校都得輪流去幾天。

阿姨覺得同學們這麽捨不得「鵝腿阿姨」，主要是因為學校周邊能選擇的夜宵種類太少。

據說，「鵝腿阿姨」在人大有17個群，在清華有8個群，每個群500人——這不是阿姨的極限，而是微信的極限。 

其中，清華、北大學生的爭搶最為激烈，「清華北大 鵝腿阿姨之爭」的話題還登上微博熱搜，這讓人大學生「無法忍受」，感慨「鵝腿阿姨」被拐走了。

尤其是「鵝腿阿姨」宣布近期都不會再去人大擺攤，直接讓人大學子崩潰，紛紛在群裡怒斥清華真「混蛋」……

清華官方平台帳號甚至都寫了一篇文章，怒斥北大搶走了他們的鵝腿。

外地網友也紛紛調侃：「清北人三大高校吵起來了！我以為他們在搞學術，結果是在搶鵝腿！」

有趣的是，此事也引發校方關注。人民大學宣布，正在加緊研發烤鵝腿，後續將在食堂開售。

等待鵝腿阿姨的學生人龍。（取材自微博）
等待鵝腿阿姨的學生人龍。（取材自微博）

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