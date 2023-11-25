我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跪頸案白人警察沙文 在亞利桑納州獄中被刺傷

哈瑪斯今將釋放第2波人質 以色列：已收到名單

江西食堂「鼠頭鴨脖」事發5個月後 學校黨政領導雙雙去職

記者陳宥菘／即時報導
中國江西工職院的校園食堂今年6月爆發「鼠頭鴨脖」事件，引發輿論譁然，該校黨政領導近日雙雙去職。（取自澎湃新聞）
中國江西工職院的校園食堂今年6月爆發「鼠頭鴨脖」事件，引發輿論譁然，該校黨政領導近日雙雙去職。（取自澎湃新聞）

中國江西工職院的校園食堂今年6月爆發「鼠頭鴨脖」事件，有學生吃到飯菜中有異物，質疑是老鼠頭，但校方卻對外宣稱是鴨脖子，輿論譁然。事發至今5個多月後，該校領導班子已於近日調整，包含校黨委書記、校長雙雙去職。

澎湃新聞報導，爆發爭議的江西工業職業技術學院近日調整領導職務。前校黨委書記姚小英、校長劉華等校領導去職，副校長支衛兵也不在現任校領導之列。該校網站「現任領導」專欄最新顯示，楊丹青任黨委書記，陳頭喜、曾峰均任校黨委員、副校長。校長一職目前空缺。

其中，楊丹青畢業於江西師範大學體育教育專業，擁有學士學位、高級講師職稱，曾任江西省化學工業高級技工學校副校長、黨委委員，江西應用工程職業學院黨委副書記、院長等職，於2019年1月任江西應用工程職業學院黨委書記。

今年6月，一則「江西一高校餐點中疑吃出老鼠頭」的影片在網路傳播。事件發生的江西工職院發布情況通報稱，飯菜中的「異物」經當事人確認為鴨脖，南昌市高新區市場監管局的判定也稱是鴨脖。

但相關通報並未消除民眾的質疑，網上批評的聲浪越來越大。江西省教育廳、省市場監督管理局等多部門而後組成聯合調查小組，對此事件進行調查。並在6月中通報結果指，通過觀看廚房影片、查閱採購清單、詢問食堂與廚房負責人，以及當事學生後，判定異物不是鴨脖，就是老鼠類囓齒動物的頭部。該校於是需對此事件負主體責任，涉事企業負直接責任，市場監督管理署負監管責任。

值得注意的是，這起事件之後，中國校園食堂「鼠頭」事件頻傳。多地校園都有學生在食堂飯菜中吃到老鼠頭部，學校則以兔肉、牛肉等其他動物作為藉口，校園食堂衛生安全惹議。也有網友戲稱，「這已經演成一套連續劇了」，而劇名就叫「那些年，我們一起吃的鼠頭」。

教育

上一則

韓媒：長江存儲NAND技術 只差2年追上南韓

下一則

山東「蹭暖族」不繳費 享受左鄰右舍熱傳導 鄰居氣炸了

延伸閱讀

上海交大食堂「飯菜吃出針頭」校方：給豬打疫苗的針斷在骨頭裡

上海交大食堂「飯菜吃出針頭」校方：給豬打疫苗的針斷在骨頭裡
食堂吃出鼠頭？湖南小學稱是兔頭 網狂諷：專家來了也是鴨脖

食堂吃出鼠頭？湖南小學稱是兔頭 網狂諷：專家來了也是鴨脖
高端酒店當食堂 中國年輕人瘋自助年卡 每餐不到10元

高端酒店當食堂 中國年輕人瘋自助年卡 每餐不到10元
俄烏戰火 殃及無辜 倒楣老鼠 搭無人機衝撞陣地「壯烈犧牲」

俄烏戰火 殃及無辜 倒楣老鼠 搭無人機衝撞陣地「壯烈犧牲」

熱門新聞

網紅冒充外送員擺拍。（視頻截圖）

「外賣媛」擺拍送牛雜湯惹眾怒 當事網紅道歉：為流量冒充騎手

2023-11-18 07:30
中國外交部發言人毛寧稱，外界對於阿根廷外事顧問的訪問內容存在「誤讀」。（美聯社）

阿根廷停止與中方合作？中國外交部：將是外交嚴重錯誤

2023-11-21 11:38
示意圖，近日北京氣溫驟降，圖為11月22日的北京街頭。（Getty Images）

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

2023-11-22 23:36
ChatGPT創建的最美中國女孩圖像，引起眾多網民議論紛紛。（取材自微博）

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

2023-11-20 08:00
霍英東家族第三代次孫霍啟山，傳追求中國游泳「仙氣蝶后」張雨霏，引來中港媒體關注。（取材自Instagram）

霍啟山傳狂追「仙氣蝶后」 張雨霏隨郭晶晶當霍家媳婦？

2023-11-16 01:11
習近平和泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）兩位領導人在等待亞太經合組織（APEC）峰會入場時進行寒暄，討論兩國國家隊足球。（截取自泰國政府官方X）

習近平與泰總理笑談足球 對中國隊信心不足

2023-11-18 09:37

超人氣

更多 >
中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留

中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留
最難看肥皂劇 陳文茜：民進黨不可能出現這麼多離譜的人

最難看肥皂劇 陳文茜：民進黨不可能出現這麼多離譜的人
感佩郭台銘退出2024總統大選胸懷 趙少康喊話：回到國民黨大家庭

感佩郭台銘退出2024總統大選胸懷 趙少康喊話：回到國民黨大家庭
藍白合破局 華爾街日報：中國對台灣大選期盼落空

藍白合破局 華爾街日報：中國對台灣大選期盼落空
「連狗糧都秒光」 亞馬遜放生鮮優惠大招 華人搶到凌晨

「連狗糧都秒光」 亞馬遜放生鮮優惠大招 華人搶到凌晨