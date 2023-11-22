山東5歲童爬山 意外發現5億年化石

掀開石板，整片都是三葉蟲化石。（取材自橙柿互動）

山東臨沂一名父親日前帶著五歲兒子去爬山，在岩石片中意外發現藏有三葉蟲碎片的石塊，經專家鑑定後，證實是5億多年前、屬於寒武紀時期的古生物化石。他將兩人「尋寶」經歷PO上網分享，吸引多網友讚嘆。

橙柿互動報導，楊先生表示，日前和兒子去爬山發現山上某處有一大片頁岩，平常是戶外運動愛好者的他，直覺認為這裡可能會有化石，便向兒子提議去「尋寶」，看能不能找到寶貝，沒想到沒多久兒子大喊「爸爸我找到了！」

楊先生過去一看，發現頁岩上都是精妙圖案的化石，他拿起相機記錄，只見掀開石板後，整片都是三葉蟲化石。

視頻引發網友熱議稱，「這是什麽寶貝」、「小時候家裡有個山腳下全是這個，後來造成磚了。」

據報導，有媒體將楊先生的化石影片、圖片提供給臨沂大學地質與古生物研究所鑑定，教授郭穎認為影片中所拍到的就是古生物化石，發現化石的地方，應該屬於距今5億多年前的寒武紀地層。

郭穎表示，化石中能看到三葉蟲的碎片，「也就是俗稱的燕子石，因為形狀像燕子而得名，其實是三葉蟲的其中一截」，他說，「這種古生物化石，在臨沂整個地區，包括周邊的萊蕪、濟南、濰坊、日照等地，也曾有發現」。