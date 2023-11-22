我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鬧劇畫句點 OpenAI宣布奧特曼回鍋執行長 董事會剔除反對派

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

賣一塊少一塊…廣西「桂花老表」變寶貝 掀搶購潮

中國新聞組／北京22日電
沉寂多時的「桂花牌」手表在網上重新暴紅。(取材自齊魯壹點)
沉寂多時的「桂花牌」手表在網上重新暴紅。(取材自齊魯壹點)

90年代在廣西南寧生產的「桂花牌」手表沉寂多時後在網上重新暴紅，南寧市手表廠21日出現大批排隊人潮等待買表。由於這些手表屬於庫存產品，其機芯生產線早已停產，不但沒有零件，更是「賣一塊少一塊」。老款手表變成了限量款，讓排隊10小時買到表的民眾大呼滿滿情懷。

南寧手表廠外排滿人潮等待買桂花牌手表。(取材自齊魯壹點)
南寧手表廠外排滿人潮等待買桂花牌手表。(取材自齊魯壹點)

齊魯壹點報導，53年前，廣西南寧市手表廠成立，生產的手表有「南寧牌」、「山水牌」、「象山牌」等款式，但最有名的還是「桂花牌」。近日網上爆火的款式多為上世紀90年代的庫存產品，價格從80元到200元不等。

據報導，這些老表在網路上翻紅後，引發民眾搶購潮，僅11月18日一天，就賣出300多塊，有民眾擔心買不到表，有人從凌晨1點開始排隊，有人求代購，還有人加價5倍出售。

排隊的嚴先生表示，最近從網上看到手表爆火的消息後，想買一塊送給女朋友，他大半夜驅車30多公里，在21日凌晨1點多開始排隊，「到了早上7點半，已經是人山人海了，好幾千人吧。」嚴先生排隊10個小時，花了不到5分鐘的時間，以「全款」230元買到「桂花牌」手表。

網友在網上常狂推桂花牌手表的復古味。(取材自齊魯壹點)
網友在網上常狂推桂花牌手表的復古味。(取材自齊魯壹點)

手表廠在廠外貼出公告，提到近期爆火的手表，多為90年代生產的桂花牌手表，屬於企業庫存產品，年代久遠，其機芯生產線早已停產，相關零配件也已沒有庫存。由於在倉庫存放時間比較長，手表的走時精度有所下降，零配件等有所損耗，請大家根據自身需求理性消費，但依舊沒能擋住顧客的購買熱情。

經過搶購，很多款式已沒有庫存，剩餘的老款手表變成限量款，「賣一塊少一塊」。在二手平台，有網友將11月21日新買到的「桂花牌」手表加價出售，最高已經上千元。

「桂花牌」手表爆火後，不少廣西的網友也曬出長輩們的「曾經擁有」，並稱它們為長輩們的「回憶錄」。

南寧手表廠外排滿人潮等待買桂花牌手表。(取材自齊魯壹點)
南寧手表廠外排滿人潮等待買桂花牌手表。(取材自齊魯壹點)

上一則

報導違規傾倒垃圾 女記者遭電話轟炸、辱罵 媒體官微討公道

下一則

無緣巴黎奧運 女足主帥水慶霞下課

延伸閱讀

徵排隊者智商稅？諷餐飲現象

徵排隊者智商稅？諷餐飲現象
傳加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？

傳加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？
加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？

加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？
手機手表自動求救烏龍案過半 消防界憂影響救護量能

手機手表自動求救烏龍案過半 消防界憂影響救護量能

熱門新聞

網紅冒充外送員擺拍。（視頻截圖）

「外賣媛」擺拍送牛雜湯惹眾怒 當事網紅道歉：為流量冒充騎手

2023-11-18 07:30
「明家集團」轉移旗下詐騙集團成員時，對試圖逃跑的人進行屠殺。圖為「明家集團」準備把人活埋。（取材自X平台）

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

2023-11-15 07:30
霍英東家族第三代次孫霍啟山，傳追求中國游泳「仙氣蝶后」張雨霏，引來中港媒體關注。（取材自Instagram）

霍啟山傳狂追「仙氣蝶后」 張雨霏隨郭晶晶當霍家媳婦？

2023-11-16 01:11
緬甸北部果敢自治區是電信詐騙集團聚集重地，緬甸政府16日逮捕當地電詐集團「明氏家族」的3大頭目，並移交中國公安。（取自觀察者網）

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

2023-11-16 10:18
ChatGPT創建的最美中國女孩圖像，引起眾多網民議論紛紛。（取材自微博）

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

2023-11-20 08:00
緬甸北部果敢自治區是電信詐騙集團聚集重地，緬甸政府16日逮捕當地電詐集團「明氏家族」的三大頭目，並移交中國公安。（取材自觀察者網）

活埋中國臥底警察…中怒破緬甸電詐明家族 頭目自殺3被逮

2023-11-17 01:29

超人氣

更多 >
吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造
專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產

專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產
降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個

降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個
「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合
幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職