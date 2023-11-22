賣一塊少一塊…廣西「桂花老表」變寶貝 掀搶購潮

沉寂多時的「桂花牌」手表在網上重新暴紅。(取材自齊魯壹點)

90年代在廣西南寧生產的「桂花牌」手表沉寂多時後在網上重新暴紅，南寧市手表廠21日出現大批排隊人潮等待買表。由於這些手表屬於庫存產品，其機芯生產線早已停產，不但沒有零件，更是「賣一塊少一塊」。老款手表變成了限量款，讓排隊10小時買到表的民眾大呼滿滿情懷。

南寧手表廠外排滿人潮等待買桂花牌手表。(取材自齊魯壹點)

齊魯壹點報導，53年前，廣西南寧市手表廠成立，生產的手表有「南寧牌」、「山水牌」、「象山牌」等款式，但最有名的還是「桂花牌」。近日網上爆火的款式多為上世紀90年代的庫存產品，價格從80元到200元不等。

據報導，這些老表在網路上翻紅後，引發民眾搶購潮，僅11月18日一天，就賣出300多塊，有民眾擔心買不到表，有人從凌晨1點開始排隊，有人求代購，還有人加價5倍出售。

排隊的嚴先生表示，最近從網上看到手表爆火的消息後，想買一塊送給女朋友，他大半夜驅車30多公里，在21日凌晨1點多開始排隊，「到了早上7點半，已經是人山人海了，好幾千人吧。」嚴先生排隊10個小時，花了不到5分鐘的時間，以「全款」230元買到「桂花牌」手表。

網友在網上常狂推桂花牌手表的復古味。(取材自齊魯壹點)

手表廠在廠外貼出公告，提到近期爆火的手表，多為90年代生產的桂花牌手表，屬於企業庫存產品，年代久遠，其機芯生產線早已停產，相關零配件也已沒有庫存。由於在倉庫存放時間比較長，手表的走時精度有所下降，零配件等有所損耗，請大家根據自身需求理性消費，但依舊沒能擋住顧客的購買熱情。

經過搶購，很多款式已沒有庫存，剩餘的老款手表變成限量款，「賣一塊少一塊」。在二手平台，有網友將11月21日新買到的「桂花牌」手表加價出售，最高已經上千元。