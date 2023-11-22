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擊敗恩師 12歲杭州女孩登跳棋「國家大師」

中國新聞組／杭州22日電
賈茹在全國錦標賽比賽現場。（取材自潮新聞）
賈茹在全國錦標賽比賽現場。（取材自潮新聞）

浙江杭州市小學六年級的賈茹，在2023年全國國際跳棋錦標賽中斬獲64格女子組第三名，獲得「國家大師」稱號。今年12歲的賈茹是國內國際跳棋項目中年齡最小的「國家大師」。

潮新聞報導，賈茹是從一年級開始接觸國際跳棋（西洋跳棋），她的啟蒙老師，也是國際跳棋「國家大師」的施懿斕表示，在她開的國際跳棋班上，剛開始賈茹還比較內向膽小，上課總喜歡坐在角落。施懿斕發現賈茹雖然不愛說話，但下棋的時候非常專注，是個練棋的好苗子。

從2019年初開始，賈茹邊訓練邊參加比賽。但由於國際跳棋的比賽機制，年幼的賈茹遇到的大多都是來自高年級的勁敵，比賽結果差強人意。在長達半年的時間裡，賈茹幾乎屢戰屢敗。

施老師幫助賈茹安排實力相當的棋手對弈，每個月制定學習計畫，重塑賈茹的自信心。賈茹總算在接下來的一年裡，從零開始，一路「升級」成為「一級棋士」。

也是從2020年開始，賈茹包攬了所有杭州市級國際跳棋比賽的個人冠軍，多次在國家、省青少年比賽中摘金奪銀。她說，「我的致勝秘訣就是敢於挑戰每一個強敵，無論對方比我大多少歲」。

2023年6月，賈茹迎來最重要的比賽——全國國際跳棋錦標賽。只要能在這個比賽中拿下前四名，就可以獲得「國家大師」證書，一般獲取「國家大師」稱號的棋手平均年齡在20歲以上，對於一個12歲的孩子來說，這是一本沈甸甸的證書。

在爭奪銅牌的關鍵一戰中，賈茹的對手正是老師施懿斕。在附加賽中比拚的是「快棋」，年紀小的賈茹思維更加敏捷，戰勝了自己的老師。施懿斕說，「雖然我沒有保住自己的榮譽，但輸給小賈茹，我很高興，我的學生也是我榮譽的一部分」。

box 國家大師：中國國家體育主管部門授予國際象棋棋手的一種終身稱號。其等級次於國家特級大師。獲此稱號須具備一定的條件，如曾獲棋聯大師以上的國際稱號，或在對局數不少於24局的比賽中，兩次獲得國家大師成績等。

賈茹生活照。（取材自潮新聞）
賈茹生活照。（取材自潮新聞）

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