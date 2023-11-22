山東一公司主管要求全員加班 他請假被算曠職還被炒

山東濟寧傳出一家公司部門主管要求全員加班，（取材自極目新聞）

山東濟寧的吳先生近日在網路上反映，其新入職公司的主管強制加班到晚上10時，若請假就按曠工處理。吳先生晚上7時請假下班，被人事要求簽自願離職申請書。涉事公司主管回應稱，並非強制加班，而是對新進員工入職態度進行培訓考察。

極目新聞報導，濟寧市任城區人力資源和社會安全綜合執法大隊工作人員稱，公司規定有問題，勞工 可以向監察大隊投訴。

據報導，吳先生今年23歲，大學學的是室內設計。據他介紹，他11月7日通過面試 進入山東華騰機械有限公司外貿銷售員崗位，約定的工資為每月3200元（人民幣，下同，約448.66美元）底薪加提成，並於11月9日正式入職。但他沒有簽訂試用期合約，口頭規定試用期為三個月。

11月16日，吳先生所在部門的主管在群組發布消息稱「提前通知@所有人明天全員加班，到晚上10時，不允許請假，請假按曠工處理」。吳先生提供的聊天截圖顯示，其部門主管在群內發布多條消息，「業績什麼樣了，這個月幹不過人家不打臉啊」，隨後便@所有人要求次日全員加班。

報導稱，吳先生稱，17日晚上7時，他因家中有事，向主管請假後就下班回家。18日上班時，他就接到了人事拿來的離職申請表，要求他主動離職，「工作這幾天的工資也沒結算，要簽了字才能結算，上面寫的是自願離職，他讓我簽字我沒簽。」

吳先生提供了一份18日人事主管勸他簽署自願離職單的對話錄音，對方稱：「不是說天天讓你加班，是看你的態度……但是昨天你確實撞到槍口上了，你昨天沒事，今天誰也找不到你。」

吳先生說，他已在20日聯繫仲裁機構申請仲裁，現在正在準備仲裁資料。

報導指出，山東華騰機械有限公司人事部門相關負責人周先生表示，外貿業對學校專業、英語能力等有要求，但吳先生專業與職位不符。對於這類非專業類員工，其稱公司首先是想從態度上做一個觀察，「當時主管詢問他（吳先生）請假事由，得到的回覆是家裡有事。」周先生還稱，公司允許請假，但得把請假事由說清楚，「我們主管那天這個動作主要是看一下他們的態度，如果你資歷不夠，態度再不行，肯定不是我們想要的。」

對於吳先生曝光的行為，周先生稱公司規定內部群不允許截圖轉發，「如果這個事情再繼續蔓延，我們就會反訴，律師已經在關注這個事情的發展了。」