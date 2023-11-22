我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鬧劇畫句點 OpenAI宣布奧特曼回鍋執行長 董事會剔除反對派

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

山東一公司主管要求全員加班 他請假被算曠職還被炒

中國新聞組／北京22日電
山東濟寧傳出一家公司部門主管要求全員加班，（取材自極目新聞）
山東濟寧傳出一家公司部門主管要求全員加班，（取材自極目新聞）

山東濟寧的吳先生近日在網路上反映，其新入職公司的主管強制加班到晚上10時，若請假就按曠工處理。吳先生晚上7時請假下班，被人事要求簽自願離職申請書。涉事公司主管回應稱，並非強制加班，而是對新進員工入職態度進行培訓考察。

極目新聞報導，濟寧市任城區人力資源和社會安全綜合執法大隊工作人員稱，公司規定有問題，勞工可以向監察大隊投訴。

據報導，吳先生今年23歲，大學學的是室內設計。據他介紹，他11月7日通過面試進入山東華騰機械有限公司外貿銷售員崗位，約定的工資為每月3200元（人民幣，下同，約448.66美元）底薪加提成，並於11月9日正式入職。但他沒有簽訂試用期合約，口頭規定試用期為三個月。

11月16日，吳先生所在部門的主管在群組發布消息稱「提前通知@所有人明天全員加班，到晚上10時，不允許請假，請假按曠工處理」。吳先生提供的聊天截圖顯示，其部門主管在群內發布多條消息，「業績什麼樣了，這個月幹不過人家不打臉啊」，隨後便@所有人要求次日全員加班。

報導稱，吳先生稱，17日晚上7時，他因家中有事，向主管請假後就下班回家。18日上班時，他就接到了人事拿來的離職申請表，要求他主動離職，「工作這幾天的工資也沒結算，要簽了字才能結算，上面寫的是自願離職，他讓我簽字我沒簽。」

吳先生提供了一份18日人事主管勸他簽署自願離職單的對話錄音，對方稱：「不是說天天讓你加班，是看你的態度……但是昨天你確實撞到槍口上了，你昨天沒事，今天誰也找不到你。」

吳先生說，他已在20日聯繫仲裁機構申請仲裁，現在正在準備仲裁資料。

報導指出，山東華騰機械有限公司人事部門相關負責人周先生表示，外貿業對學校專業、英語能力等有要求，但吳先生專業與職位不符。對於這類非專業類員工，其稱公司首先是想從態度上做一個觀察，「當時主管詢問他（吳先生）請假事由，得到的回覆是家裡有事。」周先生還稱，公司允許請假，但得把請假事由說清楚，「我們主管那天這個動作主要是看一下他們的態度，如果你資歷不夠，態度再不行，肯定不是我們想要的。」

對於吳先生曝光的行為，周先生稱公司規定內部群不允許截圖轉發，「如果這個事情再繼續蔓延，我們就會反訴，律師已經在關注這個事情的發展了。」

面試 勞工

上一則

英國美術館梵谷、莫內、拉斐爾…52幅真跡 港故宮開展

下一則

貴州64歲翁體內誤塞8.4公分鋼球 醫師切直腸取物助脫險

延伸閱讀

兒成績差仍「能吃能睡」會成功 山東高情商爸爸獲網民好評

兒成績差仍「能吃能睡」會成功 山東高情商爸爸獲網民好評
聯邦法定最低工資 14年來維持7.25美元 創連續未調漲最長紀錄

聯邦法定最低工資 14年來維持7.25美元 創連續未調漲最長紀錄
山東幼兒園驚傳猥褻 女童遭男童脫褲塞異物長達一小時 教局否認

山東幼兒園驚傳猥褻 女童遭男童脫褲塞異物長達一小時 教局否認
山東16歲女身亡 養父母收6.6萬配陰婚 生父報案

山東16歲女身亡 養父母收6.6萬配陰婚 生父報案

熱門新聞

網紅冒充外送員擺拍。（視頻截圖）

「外賣媛」擺拍送牛雜湯惹眾怒 當事網紅道歉：為流量冒充騎手

2023-11-18 07:30
「明家集團」轉移旗下詐騙集團成員時，對試圖逃跑的人進行屠殺。圖為「明家集團」準備把人活埋。（取材自X平台）

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

2023-11-15 07:30
霍英東家族第三代次孫霍啟山，傳追求中國游泳「仙氣蝶后」張雨霏，引來中港媒體關注。（取材自Instagram）

霍啟山傳狂追「仙氣蝶后」 張雨霏隨郭晶晶當霍家媳婦？

2023-11-16 01:11
緬甸北部果敢自治區是電信詐騙集團聚集重地，緬甸政府16日逮捕當地電詐集團「明氏家族」的3大頭目，並移交中國公安。（取自觀察者網）

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

2023-11-16 10:18
ChatGPT創建的最美中國女孩圖像，引起眾多網民議論紛紛。（取材自微博）

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

2023-11-20 08:00
緬甸北部果敢自治區是電信詐騙集團聚集重地，緬甸政府16日逮捕當地電詐集團「明氏家族」的三大頭目，並移交中國公安。（取材自觀察者網）

活埋中國臥底警察…中怒破緬甸電詐明家族 頭目自殺3被逮

2023-11-17 01:29

超人氣

更多 >
吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造
專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產

專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產
降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個

降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個
「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合
幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職