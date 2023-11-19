小孩愈生愈少 中國人口第一大縣8個月內關停50幼兒園

隨著出生人口下降，中國去年各地減少5610所民辦幼兒園，示意圖，圖為雄安北海的幼兒園內景。(中新社)

隨著出生人口急速下降，中國正遭遇一波幼兒園關門潮；據21世紀經濟報導，中國人口第一大縣安徽阜陽臨泉縣，今年截至8月已有50所民辦幼兒園終止辦學，占2022年全縣幼兒園總數11.8%，占全縣民辦幼兒園總數的24.5%。

臨泉縣是中國人口第一大縣，2022年有戶籍人口229.3萬人。今年8月，臨泉縣教育局 公告，當地50所民辦幼兒園終止辦學，值得注意的是，其中12所申請終止辦學的幼兒園，許多都是2021年以來才註冊的，其中還有一所2022年6月才註冊成立，開辦一年便關停，當地可見幼兒園生源形勢之緊張。

臨泉縣政府今年2月的數據顯示，全縣2023年在園幼兒5萬8243人，比上年減少9.2%，已連續第4年減少，且降幅陡然加大。而且，當地出生率已經較低於行為。

報導指出，近年隨著出生人口減少，全國幼兒園數量和在園人數減少。2022年，全國幼兒園總數比上年減少5610所。近期，多地又傳出幼兒園大面積關停的消息。

海南省海口市民辦幼兒園年檢近日結束後，共有33所幼兒園停辦，占全市民辦幼兒園總數的6.4%；今年9月，福建漳州市龍海區17所幼兒園終止辦學，占該區2022年幼兒園總數的7.8%。

專家預計，幼兒園數量和新生兒簽約進一步減少，一方面是由於近年來出生人口居住減少，另一方面是幼兒園入學率已至高點。

澎湃報導指出，根據全國教育發展統計公報，2022年全國幼兒園總數比前一年減少5610所，其中大部分是民辦園。根據出生人口變化，明年中國的在園幼兒數比2022年在園幼兒數還會減少900萬左右，如果地方政府不加大對民辦幼兒園的扶持力度，更多幼兒園的關停會在意料之中。

但也有專家及媒體評論指出，幼兒園數量和兒童人數的減少，給學前教育普及普惠發展提供了契機，畢竟，有限的資源得以更加充分地分配。

此外，中國人口問題專家、美國威斯康辛大學麥迪遜分校高級研究員易富賢撰文分析，從中國人口結構而論，未來中國經濟不會超過美國，呼籲北京 要正視中國面臨的人口和文明的快速衰落。