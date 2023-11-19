我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界周刊封面故事／政治犯父母 教我的4件事

領社安金別犯「4大錯」 否則恐少拿18萬福利

霸總爽劇海外殺瘋了 中應用程式ReelShort衝iOS娛榜冠軍

中國新聞組／北京19日電
ReelShort專攻霸總土味短劇，由歐美演員演繹豪門恩怨故事。(取材自每日經濟新聞)
ReelShort專攻霸總土味短劇，由歐美演員演繹豪門恩怨故事。(取材自每日經濟新聞)

TikTok之後，中國短劇應用程式ReelShort再殺出重圍，近期一度登上美國iOS娛樂榜冠軍，甚至力壓霸榜多年的TikTok，帶動母企中文在線市值暴漲超百億。Reelshort主推超短真人劇集，引用「豪門恩怨」、「霸道總裁愛上我」等中國短劇常用的梗，不僅收割外國人，也帶動相關產業鏈。有分析稱，也許過不了幾個月，中國「霸總的愛」土味短劇就要席捲歐美市場。

每日經濟新聞報導，11月初以來，國內數字出版企業中文在線旗下Crazy Maple Studio（楓葉互動）的真人短劇軟件ReelShort在歐美應用商店排名狂飆突進，不到半個月就在美國iOS免費榜從400多名躍升至第2名、美國iOS總榜排名第3、娛樂榜第1，甚至超過海外版抖音TikTok。中文在線不到一個月股價即出現翻倍，市值暴漲超百億。

2022年8月推出的ReelShort，主打中國國內短劇和網文的「豪門恩怨」、「先婚後愛」、「霸道總裁愛上我」等題材，由歐美演員演繹，每集1到2分鐘的超短真人劇集，一般是80到100集，且都是「欲知後事如何，付費即可」套路。7月在Google Play和AppStore的總下載量就達190萬，月總流水達600萬美元。

據報導，目前這類短劇多外包給以海外華人為主的15到20人的海外團隊拍攝，短劇特點在於內容短、集數多，劇情帶有較強戲劇性，且製作周期短，製作成本低，其拍攝周期一般在一周以內，這也使得其商業驗證周期短，回收效率高。

Reelshort的爆火，也使市面上對於寫手的需求水漲船高，面向短劇編劇的培訓課程也應運而生。有機構開設169元的30天短劇訓練營，也有編劇以個人名義招收培訓學員並提供投稿渠道，學員需繳費988元。市場人士稱，曾有新手學員一部劇本賺到4000到6000元。

除Reelshort外，Crazy Maple Studio旗下還推出了Kiss和Chapters兩款小說產品。使Crazy Maple Studio幾乎囊括了IP衍生鏈上的短劇、網文以及互動小說三大品類。

盡管近期股價飆升，但中文在線這幾年的財報並不亮眼，其扣非後凈利潤已連虧7個季度。目前，至少從三季度來看，中文在線已經接近盈虧平衡。不過，據財聯社，ReelShort在總榜上看起來確實火爆，但在海外社交媒體中的討論度卻並不高，也引發ReelShort「買榜做局」的質疑。

ReelShort在iOS排行榜上一度超越TikTok。(取材自每日經濟新聞)
ReelShort在iOS排行榜上一度超越TikTok。(取材自每日經濟新聞)

iOS TikTok 華人

上一則

評「習岸會」成果 中媒：有兩重要進展 美媒：各說各話

下一則

小孩愈生愈少 中國人口第一大縣8個月內關停50幼兒園

延伸閱讀

新iPhone內建TikTok？網友開箱傻眼：根本山寨貨

新iPhone內建TikTok？網友開箱傻眼：根本山寨貨
九一一恐攻「致美國的信」在TikTok流傳 青少年同情賓拉丹

九一一恐攻「致美國的信」在TikTok流傳 青少年同情賓拉丹
不服遭列入「守門人」名單 Meta、TikTok提上訴

不服遭列入「守門人」名單 Meta、TikTok提上訴
競爭加劇 蝦皮母公司Q3再陷虧損

競爭加劇 蝦皮母公司Q3再陷虧損

熱門新聞

「明家集團」轉移旗下詐騙集團成員時，對試圖逃跑的人進行屠殺。圖為「明家集團」準備把人活埋。（取材自X平台）

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

2023-11-15 07:30
霍英東家族第三代次孫霍啟山，傳追求中國游泳「仙氣蝶后」張雨霏，引來中港媒體關注。（取材自Instagram）

霍啟山傳狂追「仙氣蝶后」 張雨霏隨郭晶晶當霍家媳婦？

2023-11-16 01:11
緬甸北部果敢自治區是電信詐騙集團聚集重地，緬甸政府16日逮捕當地電詐集團「明氏家族」的3大頭目，並移交中國公安。（取自觀察者網）

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

2023-11-16 10:18
Katie（中）成功尋親後在宗祠前留影 (視頻截圖)

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

2023-11-11 06:30
男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30
拆解報告顯示Mate 60 Pro零件中製比率為47%，南韓居次，零組件供應比率為36%。(路透)

日經：華為Mate 60 Pro拆解 中製零件比率47％

2023-11-12 19:55

超人氣

更多 >
美國不正常？買賣房子付6%佣金 養300萬仲介商

美國不正常？買賣房子付6%佣金 養300萬仲介商
我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生

我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生
「捍衛戰士」光環褪色？37年後重看 竟發現一堆問題

「捍衛戰士」光環褪色？37年後重看 竟發現一堆問題
SpaceX「星艦」起飛8分鐘後失去聯繫 似乎已經爆炸

SpaceX「星艦」起飛8分鐘後失去聯繫 似乎已經爆炸
「外賣媛」擺拍送牛雜湯惹眾怒 當事網紅道歉：為流量冒充騎手

「外賣媛」擺拍送牛雜湯惹眾怒 當事網紅道歉：為流量冒充騎手