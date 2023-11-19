霸總爽劇海外殺瘋了 中應用程式ReelShort衝iOS娛榜冠軍

ReelShort專攻霸總土味短劇，由歐美演員演繹豪門恩怨故事。(取材自每日經濟新聞)

繼TikTok 之後，中國短劇應用程式ReelShort再殺出重圍，近期一度登上美國iOS 娛樂榜冠軍，甚至力壓霸榜多年的TikTok，帶動母企中文在線市值暴漲超百億。Reelshort主推超短真人劇集，引用「豪門恩怨」、「霸道總裁愛上我」等中國短劇常用的梗，不僅收割外國人，也帶動相關產業鏈。有分析稱，也許過不了幾個月，中國「霸總的愛」土味短劇就要席捲歐美市場。

每日經濟新聞報導，11月初以來，國內數字出版企業中文在線旗下Crazy Maple Studio（楓葉互動）的真人短劇軟件ReelShort在歐美應用商店排名狂飆突進，不到半個月就在美國iOS免費榜從400多名躍升至第2名、美國iOS總榜排名第3、娛樂榜第1，甚至超過海外版抖音TikTok。中文在線不到一個月股價即出現翻倍，市值暴漲超百億。

2022年8月推出的ReelShort，主打中國國內短劇和網文的「豪門恩怨」、「先婚後愛」、「霸道總裁愛上我」等題材，由歐美演員演繹，每集1到2分鐘的超短真人劇集，一般是80到100集，且都是「欲知後事如何，付費即可」套路。7月在Google Play和AppStore的總下載量就達190萬，月總流水達600萬美元。

據報導，目前這類短劇多外包給以海外華人 為主的15到20人的海外團隊拍攝，短劇特點在於內容短、集數多，劇情帶有較強戲劇性，且製作周期短，製作成本低，其拍攝周期一般在一周以內，這也使得其商業驗證周期短，回收效率高。

Reelshort的爆火，也使市面上對於寫手的需求水漲船高，面向短劇編劇的培訓課程也應運而生。有機構開設169元的30天短劇訓練營，也有編劇以個人名義招收培訓學員並提供投稿渠道，學員需繳費988元。市場人士稱，曾有新手學員一部劇本賺到4000到6000元。

除Reelshort外，Crazy Maple Studio旗下還推出了Kiss和Chapters兩款小說產品。使Crazy Maple Studio幾乎囊括了IP衍生鏈上的短劇、網文以及互動小說三大品類。