瞄準商機 Tiffany打造上海馬拉松獎杯

美國高級珠寶品牌Tiffany，將為11月26日開跑的2023年度上海馬拉松男女前三名運動員鑄造全新獎杯與獎牌。（上馬組委會微博）

美國高級珠寶品牌Tiffany，將為11月26日開跑的2023年度上海馬拉松 男女前三名運動員鑄造全新獎杯與獎牌；這也是Tiffany與上海馬拉松官方首次達成官方獎杯的合作夥伴。

界面新聞報導，這也是繼紐約馬拉松和日本名古屋女子馬拉松之後，Tiffany贊助自製獎杯的第三個國際馬拉松賽事。

以疫情 前為例，2019年全中國共舉辦1828場次馬拉松賽事，覆蓋31個省區市，參加人次達712萬。

彼時上馬賽事帶來直接經濟效益人民幣3.28億元，間接經濟效益達人民幣11.45億元。上馬和它背後的群眾馬拉松賽事的商業潛力可見一斑。

36氪報導，Tiffany選擇與上海國際馬拉松合作，在延續自身馬拉松賽事合作的傳統與選擇標準同時，也試圖透過這樣一場全民參與的城市賽事展示品牌形象，提高在地城市生活的參與度。

Tiffany也需要在中國消費者心中建立一個更為立體和全面的品牌形象，事實上許多人並不知道，贊助賽事獎杯是Tiffany的悠久傳統。

Tiffany旗下有一個位於美國羅德島州坎伯蘭的器具工坊，專門為各大重要體育賽事設計並手工製作獎杯。在品牌近200年的歷史中，Tiffany製造超過60座獎杯，涵蓋全球多個體育賽事。

上海馬拉松賽是值得合作的體育IP。這項27年的賽事不僅是上海自主IP賽事，還是境內第一項獲得世界田聯白金標認證的馬拉松賽事。放眼中國，僅有兩個馬拉松賽事獲此殊榮，另一個為廈門馬拉松賽。

今年的上海馬拉松參賽總人數為3.8萬人，其中全程馬拉松2萬人，健身 跑1.8萬人。上馬組委會透露，今年賽事擬重邀國際頂尖精英選手參賽，力求打破往年賽道最好紀錄。

另一方面，本年度上馬賽事以外灘金牛廣場為起點，途經南京路步行街、靜安寺、新天地等眾多城市地標，最終到達徐家匯體育公園。相比局限於室內的體育賽事，上海馬拉松賽事為觸達人群和拉動消費提供了更多的可能性。