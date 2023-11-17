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上海6200元1杯咖啡暫停銷售 網：看價錢就提神

中國新聞組／北京17日電
上海出現每杯6200元人民幣的咖啡。（取材自上觀新聞）
上海出現每杯6200元人民幣的咖啡。（取材自上觀新聞）

近日一則「上海市場出現每杯6200元（人民幣，下同，約856美元）咖啡」的消息，引發關注。一杯咖啡為什麽那麽貴？有人買單嗎？有網民戲稱，這樣的價錢不用喝，光看就已相當提神了。

來源：YouTube

上觀新聞報導，記者日前到銷售6200元咖啡的咖啡店，但現場已經沒有這款咖啡。店員解釋，這是根據老闆的要求暫停銷售的，「豆子數量有限，目前預訂掉了兩杯。」

至於這一「天價」咖啡的定價依據，店員說是用了今年巴拿馬最佳咖啡豆大賽（BOP）的冠軍咖啡豆。

根據公開報導，這款咖啡豆今年的全球產量約2.5萬克，每1000克售價在1萬美元左右。按照單杯咖啡用豆20克計算，算上烘焙時的損耗，咖啡豆的成本價大約240美元。業內人士指出，加上相關營銷成本等，品牌要溢價也無可厚非。

那麽，這家店的咖啡真如宣傳所說，使用BOP的冠軍咖啡豆嗎？店員對此解釋，市場監管部門已經來店裡調查，尚未公布調查結果。

白領羅晶是咖啡愛好者，她說，上海市場本來就不缺高價咖啡，「很多獨立咖啡館老闆都有『私藏咖啡』，不乏各種比賽的獲獎咖啡豆，價格都不便宜，幾百元甚至上千元一杯不稀奇。但她覺得，此次商家公開售賣每杯6200元的咖啡，更像是一種營銷手段，「目的是為了吸引媒體和消費者的注意力。」

上海6200元一杯的咖啡已暫停銷售。（取材自上觀新聞）
上海6200元一杯的咖啡已暫停銷售。（取材自上觀新聞）

咖啡

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