27歲天津小夥上海求職 公園搭帳篷過夜 從省錢變享受

扎克楊在露營地做的菜。(取材自上觀新聞)

27歲的扎克楊來自天津，為了找工作自駕到上海，又因為想要省錢，突發奇想搭帳篷睡公園，這位露營愛好者，骨子裡積極樂觀的性格，交織成了一個多月的「荒野求生」體驗。

上觀新聞報導，今年初被裁員的扎克楊先玩樂了大半年，「過了之後，就覺得還是要找個工作，但想去闖一闖。去哪兒呢？我要去中國最棒的城市，上海就蹦進了我心裡。 」扎克楊一開始住進了青旅，開始找工作，但不太順利；大概半個月之後，札克楊算起帳來，發現青旅住宿一晚50至80元，加上三餐費用，開銷有點大。

札克楊看到了車後備廂的露營設備，靈機一動，查了上海可以免費停車的公園，立刻出發，就此安營紮寨。

據報導，札克楊的全部家當就是少量衣物、生活用品，還有煮飯工具，三餐自己料理，飯後再手沖杯咖啡 ，或喝點酒，日子過得還有些浪漫。「我以前就常和朋友們去露營，偶爾也過夜，有些經驗。」扎克楊說，從一開始露營想省錢，到現在他有點享受這樣的日子了。他把自己的經歷發到社群媒體 上，引來不少網友的圍觀和鼓勵。

許多網友對於扎克楊的生活感到好奇，他還特別錄了一段視頻回答，「他們很關心我怎麼洗澡、用電。」扎克楊說，他會去周圍的商場給充電寶補電，或者是出門的時候用車載充電。洗澡就更簡單了，燒點熱水，在廁所帳篷裡洗一洗就行了。

白天，札克楊會開車出去面試、找工作機會、去市區四處逛逛。到了晚上，他有時候會跟停在旁邊的退休 叔叔阿姨們聊聊天，還會交流露營裝備和心得。

報導說，這一個多月來，扎克楊不斷地審視自我，探尋方向。「現在我很渴望能穩定下來，我有點嚮往這種踏實感。就像一隻鳥，不想飛了，想停在樹枝上。」札克楊坐在帳篷前觀察、想像、描摹，建構起關於自己人生與未來的圖景，成為他此行最大的收穫。