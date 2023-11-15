不洗碗、不疊被子罰10元 四川小縣挨轟搶錢

網傳的罰款標準。（取材自中國新聞周刊）

四川省普格縣傳出環境衛生管到民眾家裡，碗筷不洗、被子不疊都要罰10元（人民幣，下同），引發網友砲轟太離譜。當地官員稱，這是因為民眾個人衛生太差。

中央社報導，近日，網傳一張「新農村美麗鄉村行動人居環境罰款標準」引發關注。這份罰款標準中列舉了14種「髒亂差」的行為，其中包括「碗筷不洗罰10元」、「蹲地用餐罰20元」，衣服不整齊、被子未疊放、地面不清掃等都要被罰錢。該通知還警告：「經罰款後仍不整改，第二次檢查到罰款翻倍。」

來源：YouTube

普格縣政府工作人員證實該通知確實存在，是鄉鎮下發。工作人員稱，當地民眾雖然脫貧了，但是他們的人居環境特別差，生病的特別多，就是因為他們「個人衛生太差了」，病從口入，會造成返貧。

該工作人員並稱，各鄉鎮縣市都已經推出了相關的政策文件，會象徵性收10塊、20塊，收取的費用會拿給鄉鎮統一統籌，用來建垃圾池，買盆、桌子改善他們的環境。各個鄉鎮實施的情況不一樣，「只能這樣帶動，給周圍鄰居樹立榜樣」。

對於普格縣環境衛生管到民眾家裡還要罰錢，網友齊聲砲轟太離譜、太過分，「管事情都管到被窩裡」、「搶錢搶到家裡了，太恐怖了」、「形式主義、官僚主義到極致」。

普格縣普基鎮政府工作人員表示，大涼州在進行人居環境整治，督促居民保持衛生乾淨，並未規定罰款，「我們沒有這樣規定的，沒有說過要給村上罰款」，針對上述問題將去了解情況。

新農村村長郭少金回應，村裡打算草擬一個村規民約，上述文件系草擬模板，用於徵求村民意見，目前尚未執行，正式發布文件時將取消罰款。村長表示，多數村民家中環境衛生較好，個別村民有類似問題，後續將以做思想工作和敦促為主。