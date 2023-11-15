我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

APEC前喊淨化舊金山 紐森挨轟 「為了中國修容」

襲擊裴洛西丈夫 嫌犯出庭聲淚俱下：想改變腐敗的政府

四川老人還願 為1400歲北魏摩崖石刻上「彩妝」毀容

中國新聞組／北京15日電
當地另一座被塗抹的摩崖造像。圖為塗抹後。(取材自上游新聞/受訪者供圖)
當地另一座被塗抹的摩崖造像。圖為塗抹後。(取材自上游新聞/受訪者供圖)

近日，四川巴中市南江縣一處開鑿於北魏晚期、距今1400多年的摩崖造像，被當地村民以「還願」為由，用顏料塗抹「毀容」。許多文物愛好者表示惋惜。當地文保部門指出，該處造像是2021年才發現，尚未納入文保單位，雖設有監控和大棚保護，但因地處偏遠，發現時已來不及制止，目前正在邀請相關專家論證，盡力修復恢復原貌。

來源：觀察者網

上游新聞報導，重慶文物愛好者宋先生說，自己是12日深夜得知的消息，13日獲官方證實，「佇立了1400多年，被老百姓毀掉，令人難以接受。」成都文物愛好者蒲先生說，這處摩崖造像位於著名的米倉古道上，自己9月到當地考察，「當時就已經搭了彩鋼棚，安裝了監控，聽說出事後，當地文保部門也趕到了現場。」

根據相關考古調查報告，該處造像為2021年新發現，2022年2月，巴中市文物局、四川大學考古文博學院、西安碑林博物館和南江縣文物保護研究中心聯合對該處摩崖造像進行調查工作，隨後形成的報告認為，「摩崖造像罕見地始鑿於北魏晚期，在初唐、武周和中晚唐又有續鑿，開鑿年代早，形成過程複雜，其整體將地表天然石包開鑿為造像碑的特色做法在四川地區屬於孤例，這些材料在完善四川石窟發展序列，揭示四川地區和中原北方地區的佛教文化藝術交流領域具有十分重要的學術價值」。

南江縣文物保護研究中心工作人員14日表示，這處摩崖造像一直建有棚子和監控，目前中心正在開會處理此事，「會盡力恢復原貌」。

巴中市文物局方面則表示，事情是前兩天發生的，當時透過監控發現就去制止了，「我們立即聯繫了當地黨委政府、派出所，但是因為在荒山野嶺，趕到時他們已經塗完了。因為造像是前兩年才發現，還沒有納入文保單位，我們已經建了文物棚和監控，但太遠了在山裡面，當地的保護力量也有限」。

工作人員透露，塗抹造像的「都是些七、八十歲的老太爺，說是為了給菩薩還願，我們也不好處理，只有批評教育，目前正在研究下一步怎麼處理」。

對於造像能否恢復原貌，工作人員表示，塗抹造像的顏料主要是丙烯類，目前已經邀請相關專家論證，「應該是可以恢復的，我們也會加強文物保護宣傳教育」。

近日，四川南江縣一處北魏晚期營造的摩崖造像被塗抹。圖為塗抹後。(取材自上游新聞/...
近日，四川南江縣一處北魏晚期營造的摩崖造像被塗抹。圖為塗抹後。(取材自上游新聞/受訪者供圖)

報導指出，珍貴石窟佛像被「濃妝豔抹」，在中國各地近年屢傳類似事件。2018年8月，四川資陽市安岳縣封門寺石窟佛像遭遇油漆重繪、水泥修補事件被網友曝光。

近日，四川南江縣一處北魏晚期營造的摩崖造像被塗抹。圖為塗抹前。(取材自上游新聞/...
近日，四川南江縣一處北魏晚期營造的摩崖造像被塗抹。圖為塗抹前。(取材自上游新聞/受訪者供圖)

此外，在位於廣安市經開區的金鳳山摩崖造像，開鑿於宋代，1994年當地群眾自募資金對造像的殘缺部位進行了修補，並塗上紅、藍、青三色油漆。

當地另一座被塗抹的摩崖造像。圖為塗抹前。(取材自上游新聞/受訪者供圖)
當地另一座被塗抹的摩崖造像。圖為塗抹前。(取材自上游新聞/受訪者供圖)

教育 博物館

上一則

中美友好大轉彎 股民看央視風向操盤 神祕口訣跟上了就賺

延伸閱讀

搶錢搶到家裡…碗筷不洗被子不疊要罰錢 四川普格縣挨轟

搶錢搶到家裡…碗筷不洗被子不疊要罰錢 四川普格縣挨轟
四川化學車爆炸釀2死2傷 高速公路休息區成火海煉獄

四川化學車爆炸釀2死2傷 高速公路休息區成火海煉獄
台：解放軍自四川西昌發射長征運載火箭 經過台灣上空

台：解放軍自四川西昌發射長征運載火箭 經過台灣上空
四川深山「百萬村」 靠種黃連致富…幹部自嘲：貧戶在鄉政府

四川深山「百萬村」 靠種黃連致富…幹部自嘲：貧戶在鄉政府

熱門新聞

男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30
Katie（中）成功尋親後在宗祠前留影 (視頻截圖)

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

2023-11-11 06:30
針對前一晚間出現人民幣10到30元（約美元1.37元到4.12元）低價票，涉及成都進出港的多條境內航線。「中國南方航空」公眾號9日發布公告，稱8日晚間在系統異常期間南航售出的所有機票（支付成功並已出票）全部有效，旅客可正常使用。圖／南航提供

多條航線票價1~4美元 南航回應：全部有效 放心用

2023-11-09 15:33
拆解報告顯示Mate 60 Pro零件中製比率為47%，南韓居次，零組件供應比率為36%。(路透)

日經：華為Mate 60 Pro拆解 中製零件比率47％

2023-11-12 19:55
文靜在應對此次小意外時反應迅速 。（視頻截圖）

央視女主播牙齒貼片脫落 她一遮裝回…網讚反應堪稱教科書

2023-11-08 08:30
中國國家主席習近平14日晚間搭乘專機，離開北京赴美國。（新華社）

出發了 新華社：習近平乘專機赴美

2023-11-14 08:54

超人氣

更多 >
秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟

秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟
哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行

哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行
疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死
逾四成美國人 不知自己罹患這種病

逾四成美國人 不知自己罹患這種病
習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機