四川老人還願 為1400歲北魏摩崖石刻上「彩妝」毀容

當地另一座被塗抹的摩崖造像。圖為塗抹後。(取材自上游新聞/受訪者供圖)

近日，四川巴中市南江縣一處開鑿於北魏晚期、距今1400多年的摩崖造像，被當地村民以「還願」為由，用顏料塗抹「毀容」。許多文物愛好者表示惋惜。當地文保部門指出，該處造像是2021年才發現，尚未納入文保單位，雖設有監控和大棚保護，但因地處偏遠，發現時已來不及制止，目前正在邀請相關專家論證，盡力修復恢復原貌。

來源：觀察者網

上游新聞報導，重慶文物愛好者宋先生說，自己是12日深夜得知的消息，13日獲官方證實，「佇立了1400多年，被老百姓毀掉，令人難以接受。」成都文物愛好者蒲先生說，這處摩崖造像位於著名的米倉古道上，自己9月到當地考察，「當時就已經搭了彩鋼棚，安裝了監控，聽說出事後，當地文保部門也趕到了現場。」

根據相關考古調查報告，該處造像為2021年新發現，2022年2月，巴中市文物局、四川大學考古文博學院、西安碑林博物館 和南江縣文物保護研究中心聯合對該處摩崖造像進行調查工作，隨後形成的報告認為，「摩崖造像罕見地始鑿於北魏晚期，在初唐、武周和中晚唐又有續鑿，開鑿年代早，形成過程複雜，其整體將地表天然石包開鑿為造像碑的特色做法在四川地區屬於孤例，這些材料在完善四川石窟發展序列，揭示四川地區和中原北方地區的佛教文化藝術交流領域具有十分重要的學術價值」。

南江縣文物保護研究中心工作人員14日表示，這處摩崖造像一直建有棚子和監控，目前中心正在開會處理此事，「會盡力恢復原貌」。

巴中市文物局方面則表示，事情是前兩天發生的，當時透過監控發現就去制止了，「我們立即聯繫了當地黨委政府、派出所，但是因為在荒山野嶺，趕到時他們已經塗完了。因為造像是前兩年才發現，還沒有納入文保單位，我們已經建了文物棚和監控，但太遠了在山裡面，當地的保護力量也有限」。

工作人員透露，塗抹造像的「都是些七、八十歲的老太爺，說是為了給菩薩還願，我們也不好處理，只有批評教育 ，目前正在研究下一步怎麼處理」。

對於造像能否恢復原貌，工作人員表示，塗抹造像的顏料主要是丙烯類，目前已經邀請相關專家論證，「應該是可以恢復的，我們也會加強文物保護宣傳教育」。

近日，四川南江縣一處北魏晚期營造的摩崖造像被塗抹。圖為塗抹後。(取材自上游新聞/受訪者供圖)

報導指出，珍貴石窟佛像被「濃妝豔抹」，在中國各地近年屢傳類似事件。2018年8月，四川資陽市安岳縣封門寺石窟佛像遭遇油漆重繪、水泥修補事件被網友曝光。

近日，四川南江縣一處北魏晚期營造的摩崖造像被塗抹。圖為塗抹前。(取材自上游新聞/受訪者供圖)

此外，在位於廣安市經開區的金鳳山摩崖造像，開鑿於宋代，1994年當地群眾自募資金對造像的殘缺部位進行了修補，並塗上紅、藍、青三色油漆。