我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麵包袋五顏六色標籤藏「密碼」 一看就懂

川普親姊陳屍紐約公寓享壽86歲 曾批弟「虛假殘忍、不值得信賴」

泰將邀中警聯合巡邏熱門景區？ 曼谷澄清僅協助辦案

中國新聞組／北京14日電
泰當局傳出欲邀中國警察在熱門景點「聯合巡邏」。（取材自觀察者網）
泰當局傳出欲邀中國警察在熱門景點「聯合巡邏」。（取材自觀察者網）

近期泰國屢傳治安事件，加上曼谷百貨公司槍擊事件嚇壞中國遊客，泰國政府擬讓中國公安和泰警一起在景點巡邏，以增加遊客信心。不過報導一出遭到質疑，政府發言人趕緊澄清公安只是協助辦案，不會加入巡邏。

新冠疫情大爆發前的2019年，赴泰國觀光旅遊人次達3980萬，其中中國遊客占1098萬人次。

觀光暨體育部曾在今年6月預估全年外國旅客人次約可達到2500萬人次，若中國遊客十一長假順利回流，可達到2800萬到3000萬人次。

但受到中國經濟放緩及網路盛傳東南亞詐騙擄人案的影響，中國遊客回流不如預期，觀光暨體育部原先預測今年1到7月中國旅客赴泰人次可達到500到700萬人次，但實際人次只達到200萬人次。

因此賽塔新內閣首波趕在中國十一長假前開放中國和哈薩克旅客從9月25日開始到明年2月底赴泰免簽證，但未料10月3日發生暹羅百麗宮槍擊事件，大批已經訂旅館的中國遊客退訂，更嚇到了本來預計造訪泰國的中國人。

泰國媒體報導，泰國觀光局局長塔帕妮（Thapanee Kiatphaibool）和總理賽塔（Srettha Thavisin）開會，討論遊客面臨的安全問題，以及如何確保遊客的旅遊品質。

塔帕妮會後表示，為了增進中國遊客的信心，泰國政府決定讓中國公安在幾個特定的觀光景點加入巡邏的行列。

塔帕妮表示，讓中國公安在泰國巡邏是很重要的，因為這樣可以向中國遊客展現泰國正在加強安全措施，而且如果中國公安可以確認泰國是安全的，也能加強中國遊客的信心。

新聞曝光後卻引起泰國民眾不滿，認為泰國是主權獨立的國家，為什麼可以讓中國公安在泰國領土上巡邏。

泰國總理府發言人柴伊（Chai Watcharong）稍晚趕緊滅火澄清，由於中國遊客擔心造訪泰國會被在泰國的中國罪犯盯上，而嚇阻中國人犯罪最好的方式就是邀請中國公安到泰國來，因此中國公安是協助打擊在泰國犯罪的中國人，以增加遊客的信心和安全感。

柴伊表示，中國公安不會加入泰國警方巡邏的行列，只是協助泰國警察辦案，並不會削弱泰國的主權。

泰國與北京商討派遣中國警察到泰國觀光城市巡邏，以加強旅客赴泰的安全信心。圖為曼谷...
泰國與北京商討派遣中國警察到泰國觀光城市巡邏，以加強旅客赴泰的安全信心。圖為曼谷大皇宮。（新華社）

泰國 觀光 槍擊

上一則

傳李佳琦雙11業績達250億 網友咋舌

下一則

電詐頭目孫子光宗耀祖上名校？ 北大：別信詐騙犯

延伸閱讀

APEC首場新聞簡報 灣區學生「記者」關心永續發展

APEC首場新聞簡報 灣區學生「記者」關心永續發展
反企業、反汙染、反挺以色列…APEC在即 各路團體聚灣區示威

反企業、反汙染、反挺以色列…APEC在即 各路團體聚灣區示威
泰國擬讓中國公安巡邏遭批 政府澄清：協助辦案

泰國擬讓中國公安巡邏遭批 政府澄清：協助辦案
泰國將發1萬泰銖電子錢包 盼為經濟注入強心針

泰國將發1萬泰銖電子錢包 盼為經濟注入強心針

熱門新聞

男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30
Katie（中）成功尋親後在宗祠前留影 (視頻截圖)

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

2023-11-11 06:30
針對前一晚間出現人民幣10到30元（約美元1.37元到4.12元）低價票，涉及成都進出港的多條境內航線。「中國南方航空」公眾號9日發布公告，稱8日晚間在系統異常期間南航售出的所有機票（支付成功並已出票）全部有效，旅客可正常使用。圖／南航提供

多條航線票價1~4美元 南航回應：全部有效 放心用

2023-11-09 15:33
拆解報告顯示Mate 60 Pro零件中製比率為47%，南韓居次，零組件供應比率為36%。(路透)

日經：華為Mate 60 Pro拆解 中製零件比率47％

2023-11-12 19:55
吉祥航空3日一架從日本大阪飛往上海浦東的航班，傳出有乘客企圖打開機艙門，圖為當時事故客艙現場情況。（圖／取自微博）

空中驚魂 大阪飛上海航班乘客企圖打開艙門

2023-11-06 14:26
文靜在應對此次小意外時反應迅速 。（視頻截圖）

央視女主播牙齒貼片脫落 她一遮裝回…網讚反應堪稱教科書

2023-11-08 08:30

超人氣

更多 >
神經科專家做研究後 開始吃這種保健品

神經科專家做研究後 開始吃這種保健品
紐約華裔女護理占房 屋主折價出售

紐約華裔女護理占房 屋主折價出售
紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」
帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你

帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你
這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州

這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州