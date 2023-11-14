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傳李佳琦雙11業績達250億 網友咋舌

中國新聞組／北京14日電
「淘寶一哥」李佳琦傳出今年「雙11」業績高達1100億元。（取材自微博）
「淘寶一哥」李佳琦傳出今年「雙11」業績高達1100億元。（取材自微博）

今年「雙11」買氣冷清，但網上卻傳出，「淘寶一哥」李佳琦的業績竟高達250億元（人民幣，下同，約34億美元），在社交平台引發網友熱議。李佳琦團隊則否認上述數字，稱「雙11」當天只有95億元的銷售額，比去年銷售額215億元腰斬還少。

九派新聞報導，先前傳出李佳琦團隊根據直播間的銷量及售價測算，今年「雙11」李佳琦創造的業績保守估計超過250億元。

李佳琦團隊回應稱，從不公布「雙11」數據。事實上，李佳琦近期接連陷入底價協議、假貨等負面傳聞。此前，他在直播中諷刺一位女性抱怨口紅價格高而飽受爭議，再加上捲入逃稅醜聞，使他的形象墜落谷底。

因此關於李佳琦今年「雙11」竟還能創下高達250億元銷售業績的消息傳出後，引發全網圍觀，登上微博熱搜。網友紛紛表示震驚，有網友表示，該數字「恐怖」，並稱「多少人勤勤懇懇一輩子，估計連他的零頭也賺不到，這樣的經濟模式是正確的嗎？」

另有網友表示，「畸形的消費模式終究會引起市場的惡性競爭，老百姓的利益完全沒被保障 」。

不過，李佳琦團隊對此回應稱，該數據純屬捏造，嚴重不實，「雙11收貨及數據統計遠未結束，且李佳琦直播間從未公布過GMV（成交總額）數據，「所謂的250億收入純屬無稽之談」。

另據南方都市報報導，李佳琦在「雙11」當天只錄得95億元的銷售額。

另據高盛估計，阿里巴巴和京東兩大網路平台在雙11前三、四周就開始促銷，但這段期間錄得的銷售毛利可能只增加了1%到3%。

以「口紅大王」聞名的頂級網路直播銷售李佳琦。（路透資料照片）
以「口紅大王」聞名的頂級網路直播銷售李佳琦。（路透資料照片）

高盛 微博

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