掛念大熊貓香香 日鐵粉組「親友團」赴四川探親

大熊貓「香香」日本「探親團」成員，在雅安基地看望「香香」。（新華社）

今年2月返中國的五歲大熊貓「香香」在日本 有一票鐵粉，因為思念在日本出生的「香香」，他們在中國駐東京旅遊辦事處安排下組成「親友團」，日前專程來四川雅安和「香香」敘舊。其中，拍攝「香香」已有3000多個日子的大熊貓攝影師高氏貴博，全程記錄這段「探親」之旅，「看到香香平安健康，「心裡石頭落了地」。

新華社報導，「你好中國·安逸四川」大熊貓「香香」日本親友團日前抵達雅安，與曾經「旅居日本」的「香香」重逢。這距離「香香」2月19日在日本上野動物園 最後一次亮相已過去八個多月。

日本大熊貓攝影師高氏貴博。（影片截圖）

親友團中，攝影師高氏貴博是「香香」鐵粉。2011年8月起他連續前往上野動物園拍攝大熊貓，並上傳至由他創建的博客「每日熊貓」。12年來，除去上野動物園休園日和因疫情 關閉等原因，幾乎每天都能在那裡的熊貓館看到他的身影。

大熊貓「香香」在雅安基地津津有味的吃起了竹筍。（新華社）

當天下午，高氏貴博到「香香」窗前架起相機。「大家聲音小點哦，『香香』有點怕生。」人群中有人用日語說了一句，一時間大家都安靜下來。不久，「香香」從林間慢慢走了出來，叼起地上的大蘋果，津津有味地吃起來，吃完大蘋果和特製的窩窩頭，又吃起了竹筍。日本粉絲們不時會輕聲感歎：「哇！好可愛！」

看到在日本出生、長到五歲才歸國的「香香」平安健康，高氏貴博「心裡石頭落了地」。他說：「有時候到一個陌生的地方，『香香』會坐立不安，但就我現在所見，她已經完全安定下來了，我很高興她現在生活得很幸福。」

親友團在雅安住宿的酒店裡，大堂一角設置了「香香之家」展示包括高氏貴博在內的粉絲攝影作品。高氏貴博早在「香香」還在媽媽「仙女」腹中時就一直「守護在旁」，他的作品《每日熊貓的1010天》近日發售，這本「香香」寫真集是它在日本的珍貴成長紀錄。

雅安之行讓高氏貴博與「香香」再續前緣，他說，「通過『香香』，我獲得很多和中國朋友交流的機會……期待這樣的交流更加深入。」