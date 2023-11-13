我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南灣知名牛肉麵店遭破窗入室偷竊 玻璃損失2000元

抗議習到訪 中國民運大部隊 正在趕赴舊金山

掛念大熊貓香香 日鐵粉組「親友團」赴四川探親

中國新聞組／北京13日電
大熊貓「香香」日本「探親團」成員，在雅安基地看望「香香」。（新華社）
大熊貓「香香」日本「探親團」成員，在雅安基地看望「香香」。（新華社）

今年2月返中國的五歲大熊貓「香香」在日本有一票鐵粉，因為思念在日本出生的「香香」，他們在中國駐東京旅遊辦事處安排下組成「親友團」，日前專程來四川雅安和「香香」敘舊。其中，拍攝「香香」已有3000多個日子的大熊貓攝影師高氏貴博，全程記錄這段「探親」之旅，「看到香香平安健康，「心裡石頭落了地」。

新華社報導，「你好中國·安逸四川」大熊貓「香香」日本親友團日前抵達雅安，與曾經「旅居日本」的「香香」重逢。這距離「香香」2月19日在日本上野動物園最後一次亮相已過去八個多月。

日本大熊貓攝影師高氏貴博。（影片截圖）
日本大熊貓攝影師高氏貴博。（影片截圖）

親友團中，攝影師高氏貴博是「香香」鐵粉。2011年8月起他連續前往上野動物園拍攝大熊貓，並上傳至由他創建的博客「每日熊貓」。12年來，除去上野動物園休園日和因疫情關閉等原因，幾乎每天都能在那裡的熊貓館看到他的身影。

大熊貓「香香」在雅安基地津津有味的吃起了竹筍。（新華社）
大熊貓「香香」在雅安基地津津有味的吃起了竹筍。（新華社）

當天下午，高氏貴博到「香香」窗前架起相機。「大家聲音小點哦，『香香』有點怕生。」人群中有人用日語說了一句，一時間大家都安靜下來。不久，「香香」從林間慢慢走了出來，叼起地上的大蘋果，津津有味地吃起來，吃完大蘋果和特製的窩窩頭，又吃起了竹筍。日本粉絲們不時會輕聲感歎：「哇！好可愛！」

看到在日本出生、長到五歲才歸國的「香香」平安健康，高氏貴博「心裡石頭落了地」。他說：「有時候到一個陌生的地方，『香香』會坐立不安，但就我現在所見，她已經完全安定下來了，我很高興她現在生活得很幸福。」

親友團在雅安住宿的酒店裡，大堂一角設置了「香香之家」展示包括高氏貴博在內的粉絲攝影作品。高氏貴博早在「香香」還在媽媽「仙女」腹中時就一直「守護在旁」，他的作品《每日熊貓的1010天》近日發售，這本「香香」寫真集是它在日本的珍貴成長紀錄。

雅安之行讓高氏貴博與「香香」再續前緣，他說，「通過『香香』，我獲得很多和中國朋友交流的機會……期待這樣的交流更加深入。」

日本 動物園 疫情

上一則

菲律賓警方發現6遺體 手被反銬、裝布袋內…疑被綁架的中國人

下一則

江西職校剋扣學生實習費 校領導被舉報獲利數千萬？

延伸閱讀

日本促APEC「習岸會」 中方仍未鬆口

日本促APEC「習岸會」 中方仍未鬆口
華府大熊貓抵成都保護區 將先隔離30天

華府大熊貓抵成都保護區 將先隔離30天
飛行19小時 旅美大熊貓美香一家到成都了 最快12月見客

飛行19小時 旅美大熊貓美香一家到成都了 最快12月見客
50年熊貓外交結束…若美中和緩 熊貓可能再來美國嗎？

50年熊貓外交結束…若美中和緩 熊貓可能再來美國嗎？

熱門新聞

男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30
Katie（中）成功尋親後在宗祠前留影 (視頻截圖)

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

2023-11-11 06:30
醬香拿鐵。（取材自海報新聞）

醬香拿鐵不香了？嘗鮮熱潮過了 1天賣不到10杯

2023-11-05 01:28
針對前一晚間出現人民幣10到30元（約美元1.37元到4.12元）低價票，涉及成都進出港的多條境內航線。「中國南方航空」公眾號9日發布公告，稱8日晚間在系統異常期間南航售出的所有機票（支付成功並已出票）全部有效，旅客可正常使用。圖／南航提供

多條航線票價1~4美元 南航回應：全部有效 放心用

2023-11-09 15:33
吉祥航空3日一架從日本大阪飛往上海浦東的航班，傳出有乘客企圖打開機艙門，圖為當時事故客艙現場情況。（圖／取自微博）

空中驚魂 大阪飛上海航班乘客企圖打開艙門

2023-11-06 14:26
文靜在應對此次小意外時反應迅速 。（視頻截圖）

央視女主播牙齒貼片脫落 她一遮裝回…網讚反應堪稱教科書

2023-11-08 08:30

超人氣

更多 >
紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」

紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」
紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人
MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月

MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月
華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到

華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到
NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」

NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」