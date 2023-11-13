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熱度1年不如1年 淘寶、京東雙11戰報又蓋牌

記者賴錦宏、黃雅慧／綜合報導
雙11購物節收官，兩大電商集團跟去年一樣皆未公布成交數據，外界對於雙11賣不動的疑慮再起。（取材自彭博）
雙11購物節收官，兩大電商集團跟去年一樣皆未公布成交數據，外界對於雙11賣不動的疑慮再起。（取材自彭博）

中國民間消費未完全復甦，雙11購物節結束後，電商巨頭京東、阿里巴巴旗下淘天集團都未公布具體成交數據（GMV），只用「用戶規模」和「直播數據」簡單交差。外界對於「雙11」賣不動的疑慮再起。搜尋商品的百度指數顯示，「雙11」熱度一年不如一年，今年搜尋量跌至「冰點」年降60%，打臉兩大電商集團。

雙11購物節消費折扣戰從10月下旬開打，11月11日午夜落幕。淘天集團稱，用戶規模和商家規模顯著成長，規模優勢擴大，帶動訂單量和成交總額全面增加。宣稱期間累計訪問用戶數超過8億，創下新高。

京東則稱，今年雙11成交額、訂單量、用戶數齊創新高。京東直播的總觀看人數突破3.8億；累計超過60個品牌銷售破10億元人民幣(約1.37億美元)；近2萬個品牌成交額按年成長超過3倍等。

雙11購物節被視為中國消費市場觀察窗口，也是疫情解封後首個雙11購物節，相關數據有一定指標性。不過淘天集團、京東都沒有公布商品交易總額，去年也未公布。

美國顧問公司貝恩稍早前發布報告指出，中國消費信心仍低於疫前，逾75%消費者打算在今年雙11期間減少消費，且傾向於更便宜的產品和必需品。

有媒體引述電商諮詢公司研判，雙11在中國消費市場已失去光環。中國直播帶貨的強勁發展，以及電商平台平日頻繁的促銷活動，雙11的吸引力已減弱。

上觀新聞也指出，百度指數顯示，雙11熱度一年不如一年。其搜索量在2017年達到峰值後就逐年走跌，今年更跌至「冰點」，峰值搜索量較去年同期大降60%。

網友也熱議，「雙11是不是賣不動了」？有63%的網友認為，「雙11已沒有存在的必要，失去了原本的意義。」

網友認為，民眾對於雙11冷淡原因有3：1是消費者對購物節麻痺，直播帶貨也降低雙11吸引力；2是儘管各大平台主打「低價」，但消費者認為不夠划算且麻煩；3是有近25%消費者認為「沒錢」是最主要的原因。

有分析指出，鑑於需求疲軟及平台之間激烈競爭，電商平台今年雙11的交易額很難再創新高。

中國官方最新數據顯示，10月消費者物價指數（CPI）同比下降0.2%，再度出現通貨緊縮疑慮，也是中國經濟復甦不穩定和國內需求疲軟的最新跡象。

不過，新興電商平台因基期低仍有很大的成長空間，如抖音電商稱訂金預售商品日均GMV破百萬的單品達468個，訂金預售支付GMV為去年同期的1.6倍；另一快手電商則稱消費電子家居行業GMV較去年同期成長6.2倍。

雙11冷清收官(資料來源：新聞整理 黃雅慧／製表)
雙11冷清收官(資料來源：新聞整理 黃雅慧／製表)

電商 百度 疫情

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