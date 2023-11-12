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不怕髒苦累 杭州00後小伙繼承廢品回收站 年獲利10幾萬

中國新聞組／杭州12日電
「不體面但賺錢的工作」成打工人熱議話題。（取材自杭州網 ）
「不體面但賺錢的工作」成打工人熱議話題。（取材自杭州網 ）

杭州一名00後小伙繼承父母的廢品回收站，一年獲利十幾萬（人民幣，下同），讓人羨慕的背後，是「髒苦累」。不禁令人懷疑，現在的年輕人真的開始端起髒苦累的「高薪飯碗」？

都市快報橙柿互動報導，前陣子，「杭州95後育兒嫂月入過萬」的話題登上熱搜，王青當晚收到了同系學妹發來的微信：「育兒師考證要去哪裡培訓？能不能帶一帶我？」

在社群平台上，「不體面但賺錢的工作」時不時就成為打工人熱議的話題，其中廢品回收和家政服務兩個行業頻頻被提名。在高薪的光環下，許多年輕人一頭闖進傳統認知裡的髒累苦產業。

據報導，去年6月，21歲的小趙從杭州電子職業技術學院畢業，直接回家接手了父母的廢品回收站。他在去年的畢業實習，幹了半年汽車銷售員，「有時閒得心裡發慌，有時忙活了好幾天單子也沒談成，沒賺到什麼錢。」一畢業，小趙就主動提出要回家收廢品。

報導稱，小趙急於接班的另一個原因是，父母年紀大了，多年的體力活讓他們的身體落下了毛病。回收廢銅要過四遍秤，抬上抬下八次。光是搬貨就要一兩個小時，全身都是汗和灰塵。這種日子每天都在重複，風吹日曬，全年無休。

小趙家的廢品站在臨平，主營回收廢棄金屬、電線電纜等，搬運的成本高，利潤空間也大。有的銅能賣到50多元一公斤，一噸的利潤有1000至2000元。他算了算，回收站一年能至少獲利十幾萬元。每天早上5、6時，小趙起床拉貨的時候，城市裡的大部分人還在睡夢中。

小趙還在鹹魚平台上掛了「廢品回收」的商品，半年來接了10個新客戶。這份訂單對廢品站來說只能算錦上添花，但在網路上聊天就能談來生意，也是爸媽決定把生意放手給他的重要原因。

報導指出，同樣每天和髒苦累打交道的王青，今年26歲，已經是從業四年的高級育嬰師。四年前，王青從一所二本學院畢業後，經歷漫長而痛苦的求職期。她讀的是英文專業，因為沒有專業八級證書，找不到對口的工作，入職的新創公司沒兩個月就散了。

聽朋友說當育兒師一個月能賺8000元，王青去報考了母嬰護理師證，掛靠在一家家事服務公司，成為全公司學歷最高、最年輕的育兒師。

「住家就是24小時待命，每天從早到晚都有幹不完的活。只有等晚上孩子睡了才能做一點自己的事。」王青說，高強度的工作讓她經常漏掉手機裡的電話和訊息，沒多久她父母就發現了不對。「我媽說我丟人，大學生去當阿姨，書都白讀了。」

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