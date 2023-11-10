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劉強東老家水龍頭沒關 網友湧進京東客服還呼叫馬雲

中國新聞組／北京10日電
網友拍到劉強東老家院子裡的水龍頭沒關，一直在流水。（取材自新聞坊）
網友拍到劉強東老家院子裡的水龍頭沒關，一直在流水。（取材自新聞坊）

有數百億身家的京東創始人兼主席劉強東，近日被網友拍下其老家院內的水龍頭沒關，引來眾網友們獻策「如何通知劉強東」，以免他「漏財」，有人還提出「讓馬哥（馬雲）跟東哥說一下」。大批網友聯繫京東官方客服，客服忙瘋之餘仍禮貌回答「我去反饋一下的」。最後也不知劉強東是如何得知的，據最新視頻，他老家的水龍頭已換新，而且還裝了智能感應水龍頭。

中國民眾從圍牆外發現劉強東老家裡的水龍頭沒關。（取材自星視頻）
中國民眾從圍牆外發現劉強東老家裡的水龍頭沒關。（取材自星視頻）

九派新聞報導，11月6日，江蘇宿遷一網友橙子（化名）發視頻稱路過劉強東老家，發現院內的水龍頭忘關了，迅速引發網友們的關注。有網友說，「這麼漏下去他公司會縮水的」，但也有網友稱「水一直開著意思是財會源源不斷來，這叫生財有道」，戲稱「你要是給他關了，他要氣死了」，「東哥做了個細水長流的局，被網友給破了」。

不過許多網友仍認真在評論區「獻言獻策」，認為無論如何都要通知到劉強東，有網友直接聯繫京東客服將這一情況反饋給東哥，稍後評論區就有不少網友曬出與京東客服的聊天紀錄；有人則聯繫京東上的商家，還有人跑去淘寶留言反饋，「讓馬哥跟東哥說一下」。

據某網友曬出自己與京東客服的聊天紀錄，其稱「幫我給東子說一下，他老家的水龍頭忘了關」，客服回答「我去反饋一下」，「感謝您的反饋，您人還怪好嘞」，隨後網友則說「不用謝，給我發個優惠券就行」。但對方回答「抱歉的呢，這個是不支持的呢」。

網傳劉強東換裝的新水龍頭。（取材自微博）
網傳劉強東換裝的新水龍頭。（取材自微博）

11月6日晚，一暱稱為「宿遷JD客服直聘」的用戶在相關視頻下留言，自稱為官方，表示「寶子們，核實完畢已經關閉處理了，感謝大家的監督和反饋，客服小夥伴也在積極回覆大家」。該用戶呼籲網友們理智聯繫客服，避免客服承載太大壓力，影響其他需要需要幫助的客戶。

劉強東老宅。（取材自九派新聞／圖源：網路）
劉強東老宅。（取材自九派新聞／圖源：網路）

11月7日上午，橙子再次發視頻稱，「已經火急火燎趕來幫你們看了，水龍頭已關，感謝大家的熱心轉告」。網友留言道「現在全京東都知道這個事了」，也有網友提出「玩梗要適度，不要影響客服的正常工作」。

據快科技，最新視頻顯示，劉強東老家的水龍頭已經換新。知情人稱，該水龍頭是劉強東本人購買，不僅如此，劉強東還為家裡老人買了智能感應水龍頭、智能沙發、煙機竈具等。

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