搭雙11熱 中國「核能充電寶」上架淘寶 國家隊打廣告

中國官方經營的淘寶賣場，上架售價52億「玲龍一號」核反應爐，引起熱議。（取材自觀察者網）

「雙11」將至，淘寶上居然出現一個售價52億（人民幣，下同，約7.1億美元）的「玲龍一號」核反應爐，引起關注。媒體報導，原來這是官方新媒體國資小新的廣告文案操作，也揭開中國這款世界首座陸上商用小型核反應器的領先之處。有網友評論「看來還是國家隊會玩啊。」

快科技報導，近日，「國資小新」淘寶店上線，由國務院 國有資產監督管理委員會下屬機構負責營運。該店鋪上線了16款代表中國製造的新一批「大國重器」，均標價999999元，顯示「僅展示可加購勿拍」。其中，一款名為行動核能充電寶「玲龍一號」、總價52億元的商品引起關注。

據報導，「玲龍一號」是中核集團透過十餘年自主研發並具有自主智慧財產權的多功能模組化小型壓水堆堆型。是繼三代核電華龍一號後的又一自主創新重大成果，採取一體化布置，電功率12.5萬千瓦。

依照國際原子能總署的定義，小型堆是指電功率30萬千瓦以下的反應堆，也被稱為核能「充電寶」。它的體積只有常規核反應器的1/3左右，而且採用模組化設計，將蒸汽發生器、反應器、主泵、主管道等集合為一體。相比大型堆體積較小、占地面積小、功率小、選址靈活，可以根據用戶需求就近布置，為城鎮居民和工業園區「充電」。

觀察者網刊文指出，2016年，「玲龍一號」成為全球首個通過國際原子能總署通用反應器安全審查的小型器。2023年7月13日，全球首個陸上商用模組化小堆「玲龍一號」反應器核心模組完成出廠驗收，發運前往海南，8月10日，「玲龍一號」反應器核心模組正式吊掛。

如今，「玲龍一號」年發電量可達10億千瓦時，可提供52.6萬戶家庭生活所需。