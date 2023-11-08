雄安新區「雄才16條」搶頂尖科學家 送300萬又送房

雄安新區推「雄才16條」吸引頂尖人才。圖為新生兒父親展示女兒照片和帶有「河北雄安新區」字樣的戶口頁。 (中新社)

為消除外界對雄安新區的疑慮並吸引人才進駐，中國官方7日發布獎勵人才及重點企業進駐當地的「雄才16條」。其中，「頂尖科學家」進駐者將給予300萬元人民幣(約41.2萬美元)的生活補貼及至少60坪的住房獎勵。

「雄才16條」並規定，大專院校應屆畢業生在雄安新區內參加求職應聘考試錄取入職後，5年內每月按博士3000元、碩士2000元、大學1000元發放生活補貼。

央視新聞報導，雄安新區方面7日表示，「雄才16條」是針對「頂尖人才、技能人才、青年人才」等各類人才引進，以及重大平台落地獎勵等方面發布的16條政策措施。

根據要點，「雄才16條」針對新一代資訊技術、現代生命科學和生物技術、新材料，以及航太 資訊、綠色能源、金融科技等重點發展產業，積極引進「頂尖科學家」到雄安工作。

要點直指，對於上述類型的「頂尖科學家」，將給予300萬元生活補貼，以及2000萬至5000萬元的科研經費，並獎勵1戶不低於200平方公尺的住房。

同時，條文針對疏解企業產業鏈上下游配套所需的關鍵技術，支持海內外高層次人才及團隊「帶技術、帶項目、帶資金」赴雄安創辦企業，給予最高5000萬元資金支持。

而對企業引進的世界技能大賽、中華技能大獎獲獎者和全國技術能手，給予20萬至100萬元的補貼。

條文並宣示，為進駐雄安新區的外籍人才開闢出入境綠色通道，發放人才簽證 和工作類居留證件，開設外籍人員子女學校，提供醫療、教育 、金融、出行、住宿等便利化服務。

此外，雄安將定期舉辦「雄才杯」創業大賽，為初創期、成長期項目提供落地平台，獲獎項目落地後給予10萬至50萬元獎勵，並提供兩年的免費辦公和住宿場所。

而對引進雄安新區落地的全國重點實驗室、國家技術創新中心、國家工程研究中心、國家重大科技基礎設施等項目，給予最高3億元的支持；對企業、大專院校、科研院所在雄安新區內共建的重點創新聯合體，給予5000萬元至1億元的支持，其中用於人才資助、生活補貼的比率不低於30%。

另一方面，「雄才16條」規定，大專院校優秀應屆畢業生赴雄安新區參加求職應聘考試，可免費入住當地「人才驛站」。一旦入職後，5年內每月按博士3000元、碩士2000元、大學1000元發放生活補貼。

「雄才16條」並宣示為入駐人才發放「雄才卡」，屬雄安新區對特定重點人才提供集成化服務的重要工具，分A、B、C三類。

根據報導，目前已有9000多名人才申領到「雄才卡」。憑卡可在行政事務、子女教育、醫療健康、交通出行、文體休閒等方面，享受「優質便捷服務」。