我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

丕優調查：富裕國家人民 對美國的好感度高於中國

金山國際旅遊復甦回到疫前水平 獨缺中國客

AI惡搞 趙本山、郭德綱「開口」飆英文 網驚：聽不出毛病

記者賴錦宏／綜合7日電
人工智能（AI）換聲換畫面技術下，讓「趙本山」用英文接受採訪。（取材自微博）
人工智能（AI）換聲換畫面技術下，讓「趙本山」用英文接受採訪。（取材自微博）

趙本山用英文接受採訪、郭德綱用英文說相聲？近日，中國多名「土味」明星突然開口說英語的影片引發關注，但這些其實都是人工智能AI）換聲換畫面的結果。

中國著名「小品王」趙本山一段用英文接受採訪的短影音，近日在網上廣傳。他一口標準的「倫敦腔」，對答如流、神態自若，其英語流暢程度幾乎達到一個英文母語者的水平，讓不少中國網友大驚：「趙本山什麼時候英文這麼好了」。

不過據財經網報導，該短片是由某AI人像視訊工具製作，用戶只需要上傳影片、選擇語言，就可以自動翻譯、生成和原嘴形、聲線都匹配的新影片。有中國網友表示，「不但口形對得上，手勢也對得上，連內容都聽不出毛病」。

影音來源：YouTube

不過，報導引述中國律師趙虎指出，上述AI工具恐存在多種侵權行為。從著作權角度，網友替換的大部分視頻內容，都屬於中國《著作權法》保護的「作品」，網友將相聲、小品、演講翻譯成其他語言，需經過著作權人授權。

趙虎表示，上述短片在未經著作權人授權的情況下，經修改後發布在網上，造成大面積傳播甚至牟利，該行為也涉嫌侵犯作品的訊息網路傳播權。

AI 人工智能

上一則

歐洲央行調查：憂中國風險 近半在華跨國公司考慮生產外遷

下一則

「初雪即王炸」 哈爾濱街頭行人手牽手 怕被吹翻

延伸閱讀

趙本山英文受訪？郭德綱英文相聲？全是AI搞的鬼

趙本山英文受訪？郭德綱英文相聲？全是AI搞的鬼
兒童短片「無序」 交流中美文化

兒童短片「無序」 交流中美文化
華埠迎APEC 秀短片宣傳活動

華埠迎APEC 秀短片宣傳活動
章子怡離婚35億財產只分7億？曝汪峰才是隱形富豪

章子怡離婚35億財產只分7億？曝汪峰才是隱形富豪

熱門新聞

ASML中國區總裁沈波。（取自第一財經）

ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品

2023-11-01 15:50
中國清華大學研究團隊近日研發出國際首個全類比光電智慧計算晶片（ACCEL），在智慧視覺目標辨識任務的算力可達目前高性能商用晶片的3000多倍。（取自清華大學官網新聞稿）

百奈米勝7奈米？中團隊研發全新光電晶片 算力提升3千倍

2023-11-03 01:36
醬香拿鐵。（取材自海報新聞）

醬香拿鐵不香了？嘗鮮熱潮過了 1天賣不到10杯

2023-11-05 01:28
受害人李娟千萬存款存銀行，四個月後僅剩6毛2，把銀行告上法庭。（視頻截圖）

廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2

2023-10-29 08:30
李克強幾位北大老同學所撰寫的悼文，這一兩日在微信等平台廣泛流傳。圖為海聞悼文附上的老照片，是1997年3月，李克強時任共青團中央書記處第一書記兼中國青年政治學院院長，替大學生講授「發展經濟學」。（圖／取自微信）

「怎可能突去世、高處不勝寒」李克強北大老友追悼文瘋傳

2023-11-02 23:17
女子將手袋送回專門店想要復修，可惜經專業鑑定下已無法挽救。（視頻截圖）

深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼

2023-11-02 09:30

超人氣

更多 >
退休換小房？新家有這五特點生活更方便

退休換小房？新家有這五特點生活更方便
史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈

史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈
便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂

便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂
好市多有機熟蛋用來方便 但為何能保存兩個月？

好市多有機熟蛋用來方便 但為何能保存兩個月？
BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝

BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝