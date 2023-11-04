四川深山「百萬村」 靠種黃連致富…幹部自嘲：貧戶在鄉政府

村民在山上挖黃連。（取材自紅星新聞）

座落在四川北川大山裡的羌族自治縣桃龍藏族鄉鐵龍村，透過種植中藥材黃連，不僅擺脫了貧困，更讓每戶村民收入破百萬（人民幣，下同），成為當地著名的「百萬村」。目前，全鄉群眾僅在信用社的存款就達1.2億元，當地黨委書記蔣贇開玩笑地說，「我們全鄉3000多名群眾，相對貧困戶都在鄉政府」。

紅星新聞報導，51歲的熊永德是鐵龍村第一批規模種植中藥材的村民之一。他於1995年花35元買了5斤黃連種子，和妻子專心種植黃連。1998年，第一次收成賣了6000多元，2000年賣了1萬多元。現在，熊永德共種植30畝黃連，這幾年收入達200萬元以上，給兩個兒子在北川新縣城各買一套房，他笑稱「都是用黃連買的」。

現在他家中還還存放上千斤黃連，他說，去年黃連每斤80餘元，他要「等著每斤超過170元的高峰才賣」。

熊永德家中存放的黃連。（取材自紅星新聞）

46歲的賴明剛今年銷售黃連的收入也達到40餘萬元，賴明剛說，「根據老一輩的經驗，要想黃連產量高、品質好，至少需要五年時間。那幾年，我拿出打工積蓄，全部投入種植黃連」，僅幾年時間，他銷售黃連的收入就已達100萬元以上。

「黃連苦，種黃連的更辛苦」，賴永剛介紹，海拔低了，黃連容易遭蟲吃，所以清晨天剛亮，村民就上山給黃連除草，天黑才回家，種植戶很多時候一整天都在山上。

村民用土炕烘黃連。（取材自紅星新聞）

村民胡斌家的院落外，有一個藥炕，專門用來將新鮮黃連烘乾，「以前要將黃連運回家，要麼人背，要麼用馬馱，那時種黃連的人家裡都養了馬。2018年幾個種植戶出工出錢修了一條到山上種植地的道路，現在騎摩托車運黃連，只需要20分鐘」。

桃龍藏族鄉鄉長邵帥說，鄉裡大力支持發展中藥材種植，今年還組織人員到重慶石柱縣中藥材市場考察，並推薦桃龍黃連，吸引了多個大藥商到桃龍收購，提高了收購價格。近年還在專家指導下，建立了中藥材培育試驗基地，大規模發展了黃連、厚樸、重樓、木香、大黃、芍藥等中藥材，建成五龍、桃花兩個中藥材加工廠，開展初加工，提升中藥材價值。