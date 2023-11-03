「公主與王子」只玩梗不購物 雙11氣壞電商客服

「公主請上車」視頻。（取材自觀察者網）

適逢雙11大促，電商 店舖客源暴漲，但客服人員今年除忙接單，還要應付一群「小公主和小車子們」。原來近期小紅書 上出現一些吐槽網購用戶與電商客服「玩梗」的帖子，引發跟風，一些網購用戶使出渾身解數，只為從電商客服那裡得到「公主（王子）請下單」這句話，有人甚至只為玩梗不購物。這場「公主（王子）狂歡」讓電商客服人員不堪其擾。

電商客服人員回覆「醜小鴨請下單」氣壞玩「公主梗」的網友。（取材自微博）

觀察者網報導，「公主請下單」是由近期在短視頻平台流行的一個熱梗「公主請上車」衍生而來。一名女生在爸爸來接自己時，撒嬌想讓爸爸配合說一句「公主請上車」，但爸爸一臉嫌棄，騎車揚長而去。這則熱門的短視頻引來其他用戶的跟風模仿和二創升級，衍生出「公主請上班」、「公主請上課」等內容，有網友在網購時也玩起了「公主請下單」的「公主梗」。

網友貼出與客服「互動良好」的公主梗。（取材自觀察者網）

起初是一些網友在網購時順便玩梗並分享聊天截圖，還直誇配合自己的客服可愛。不過隨著「公主請下單」進一步擴散，客服接待的「公主」數量也增加。有客服工作人員曬出後台截圖顯示，同一時間要應付多位「公主」；「公主」們不僅是網購時順便玩梗，還有「公子」、「王子」們只為玩梗而來，至於東西，「我就不買了。」

不理性的「公主」與客服的對話。（取材自觀察者網）

有客服工作人員因此不堪其擾，發帖表達不滿。有些公司會考 核客服工作人員的回覆率，這使得他們不得不面對這群「網路公主（王子）」們。有人不再慣著這些「公主」和「王子」們，就是不說「公主（王子）請下單」，個別「公主」和「王子」因為沒能收獲預期效果，惱羞成怒後甚至以差評相要挾。讓客服人員遇到無理取鬧甚至是展開人身攻擊的客戶，只好屏蔽攻擊和拉黑對方。