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前3季GDP增速 成都領跑 上海、北京躋身3兆元俱樂部

中國新聞組／北京3日電

據澎湃新聞報導，「GDP兆元俱樂部」24城市今年前3季度GDP排名及增速出爐，從總量來看，上海、北京前3季度均已躋身3兆元人民幣(約4108億美元)。深圳、重慶、廣州構成第二梯隊，處於2兆元至3兆元區間內。前三季度就已躋身「兆元俱樂部」的城市還有蘇州、成都、杭州、武漢、南京、天津、寧波、青島、無錫、長沙和鄭州

據報導，佛山、濟南、合肥、泉州、南通、福州、西安、東莞預計將於四季度實現GDP 1兆元目標。

報導指出，從增速來看，成都（6.7%）、鄭州（6.5%）領跑「GDP兆元俱樂部」城市排行榜，上海、青島、濟南、合肥也取得了6.0%以上的增速。

報導說，「兆元俱樂部」今年前3季度GDP排名，1.上海，實現地區生產總值3兆3019億2300萬元，按可比價格計算，同比增長6.0%。2.北京，實現地區生產總值3兆1723億1000萬元，按不變價格計算，同比增長5.1%，比上半年回落0.4個百分點。3.深圳，全市地區生產總值為2兆4468億2500萬元，同比增長5.4%。4.重慶，根據地區生產總值統一核算結果，前三季度，全市實現地區生產總值2兆2243億8800萬元，同比增長5.6%。5.廣州，根據廣東省地區生產總值統一核算結果，2023年前三季度，廣州市地區生產總值為2兆1769億8400萬元，同比增長4.2%。

另外，成都前三季度實現地區生產總值1兆6114億3000萬元，按可比價格計算，同比增長6.7%。鄭州根據地區生產總值統一核算結果，前三季度，全市地區生產總值1兆0435億9000萬元，按不變價格計算，同比增長6.5%。

鄭州 北京 武漢

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