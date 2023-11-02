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數學天才「韋神」傳被解雇 北大：沒這回事

中國新聞組╱北京2日電
韋東奕在北大課堂上為學生上課。(取材自北京大學數學科學學院官網)
韋東奕在北大課堂上為學生上課。(取材自北京大學數學科學學院官網)

曾因為手拿饅頭和農夫山泉礦泉水瓶受訪暴紅的北大數學天才講師「韋神」，疑遭解雇的訊息在網路上流傳，求證北京大學數學科學學院，工作人員表示，韋東奕仍在職，「沒有收到任何變化的消息」。

中新網報導，北大數學系官網「全體教員」一欄中，仍掛有韋東奕的履歷資料。截至發稿，中新網仍未聯繫到韋東奕本人。

出生書香門第的韋東奕，父母皆是數學高手，他也曾連續兩屆在國際數學奧林匹克中以滿分成績奪得金牌，而後被保送北大；2018年博士畢業後，韋東奕直接成為北大助理教授，成為最年輕北大教授。

然而比起成就，網友卻更熱中於評價他的外貌。報導說，2021年5月，有自媒體到北大尋找北大學子給準備高考的考生打氣，偶遇韋東奕，彼時他不修邊幅，甚至看起來有些憨態可掬，簡單介紹自己後，就對高考學子說「加油！歡迎來到北京大學」。

由於他外表質樸、不善言辭，和在數學方面令人驚豔的天賦形成反差，因而被網友稱為「韋神」，紅遍互聯網。

走紅之後，關於「韋神」的工作和生活傳聞愈來愈多，常常登上社群媒體熱榜。例如他獨自在食堂「埋頭苦吃」照片，引起網友「女兒都不想嫁他」的嘲諷；今年初，一則「『韋神』從北大離職」訊息在網上傳播，北大數學科學院院長陳大岳表示：「沒這回事。」

韋東奕本人在接受媒體採訪時也曾表示，希望不被外界關注和打攪，因為「怪怪的」，「可能不理我就是最好的」。

雖然他說過不在意外界評論，但有不少網友肯定他的成就，也要酸民「別打擾韋神」。

韋東奕不修邊幅，手拿一大瓶礦泉水瓶、提著白饅頭受訪。(取材自微信)
韋東奕不修邊幅，手拿一大瓶礦泉水瓶、提著白饅頭受訪。(取材自微信)

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