華北霧霾…北京馬拉松3萬人照跑 草菅人命?

即使霧霾籠罩，北京馬拉松仍照常舉行，參賽者達3萬人。（歐新社）

中國華北地區近日迎來嚴重的空氣汙染。北京 於10月30日12時至11月2日24時啟動空氣重汙染橙色預警，這也是10月25日北京發布空氣重汙染應急預案以來啟動的首次預警，總計京津冀及周邊區域內共20個城市啟動重汙染天氣預警。雖然霧霾嚴重，北京馬拉松 賽依舊照常舉行，有網友批「主辦方草菅人命」。

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中國網統計，除了北京市以外，天津市，河北省石家莊、唐山等13個城市，河南省安陽、鶴壁等5個城市啟動橙色預警，周口啟動黃色預警。

據預報，10月30日至11月1日，受偏南風疊加高相對濕度影響，京津冀及周邊地區將持續中至重度汙染；11月3日起，隨著冷空氣到來，汙染過程結束。

為何華北地區汙染嚴重？新京報報導，國家大氣汙染防治攻關聯合中心專家解讀指出，區域工業企業、重型貨車活動水平和秸稈火點數量月增率上升，汙染排放呈增加趨勢。

即使霧霾籠罩，北京馬拉松仍照常舉行。（新華社）

專家稱，在工業源方面，10月下旬以來，區域工業用電量較10月上中旬增長約5％，其中水泥、磚瓦等行業用電量增幅更為明顯，鋼鐵、焦化、石化等行業用電量基本持平。

除了工業經濟活動增多之外，專家指出，近期京津冀及周邊地區氣象條件較不利，容易造成污染累積與轉化。10月22日以來，區域內冷空氣活動偏弱，地面氣溫、低層大氣相對濕度較常年均偏高，易形成區域性污染。

然而，2023貝殼北京馬拉松暨全國馬拉松錦標賽（北京站）10月29日在北京天安門 廣場鳴槍起跑，3萬名來自世界各地的選手參加比賽。

另據路透報導，根據瑞士空氣質量技術公司IQAir的數據，當天北京是世界上汙染最嚴重的第四大城市。但是，北京馬拉松賽跑者們沒有戴口罩。