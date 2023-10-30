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4天激烈角逐 廣東沙溪「村BA」奪冠 牽走1頭黃牛

中國新聞組／北京30日電
「全國和美鄉村籃球大賽」（村BA）總決賽，近日在貴州省台江縣台盤村舉行，由廣東沙溪鎮隊勝出奪冠，獎品包括一頭關嶺黃牛。（取材自金羊網）
「全國和美鄉村籃球大賽」（村BA）總決賽，近日在貴州省台江縣台盤村舉行，由廣東沙溪鎮隊勝出奪冠，獎品包括一頭關嶺黃牛。（取材自金羊網）

在官方推動下，源自貴州省農村的「全國和美鄉村籃球大賽」（俗稱「村BA」），28日在貴州省台江縣台盤村落下帷幕。來自山東、貴州、重慶、甘肅、寧夏、廣東六省區市的八支球隊經歷四天激烈角逐，廣東沙溪隊以84比78戰勝廣東大朗隊，獲得冠軍，獎項包含一頭牛。

綜合媒體報導，中國近年從「村超」到「村BA」，都以體育引領風潮，極具鄉土味和地方特色，也帶動地方經濟，背後也反映當局推動鄉村振興戰略，融合農、文、旅、體的發展特色。

「全國和美鄉村籃球大賽」（村BA）總決賽25日在貴州省台江縣台盤村開賽，東北、西...
「全國和美鄉村籃球大賽」（村BA）總決賽25日在貴州省台江縣台盤村開賽，東北、西南、西北、東南四個賽區8支代表隊將在4天內進行16場比賽，角逐冠軍。(新華社)

28日的「村BA」總決賽，廣東沙溪鎮奪冠，獲得了苗族特色冠軍銀帽及一頭關嶺黃牛、台江鯉吻香米；亞軍隊伍也收穫了苗族銀項圈、黔北麻羊、雷山銀球茶，季軍隊伍則有相框銀繡、鱘鰉魚、凱里酸湯，盡顯地方特色和鄉土味。

村BA源自台盤村，規定參賽球隊必須以鄉鎮或村為單位組隊，所有球員須來自同一鄉鎮，球員也需要在中國出生、具國籍，且身分證和戶口簿均顯示其住址在鄉鎮以下。為防範外援參賽，還規定戶口遷入農村時間須滿一年，且曾在籃球協會CBA、NBL聯賽註冊過的專業球員，皆不得參賽。

參賽的球隊中，有的是打了20多年籃球的工人，有的是平時擠出時間打「壩壩球」的網約車司機，有的則是剛接觸籃球沒多久的00後，他們來自不同地域，年紀不同，但都有對籃球運動的熱愛，有著共同的追求。

10月28日，廣東沙溪隊球員李衍均（右一）在比賽中防守。(新華社)
10月28日，廣東沙溪隊球員李衍均（右一）在比賽中防守。(新華社)

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