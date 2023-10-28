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不是全網最低價 酸菜魚遭大眾點評封殺…美團「關燈計畫」曝光惹議

中國新聞組／北京28日電
大眾點評下架商品截圖。（取材自封面新聞）
大眾點評下架商品截圖。（取材自封面新聞）

太二酸菜魚25日在抖音直播促銷，沒想到隔天太二酸菜魚就被大眾點評下架。多個商戶稱，這是因為美團、大眾點評此前對商戶推出「關燈計畫」，要求在其他平台定價不能低於美團，所以太二酸菜魚在抖音上促銷遭到報復，話題引發網友關注，登上熱搜。

封面新聞報導，太二酸菜魚25日首次在抖音直播促銷，上架25個商品，7小時銷售額突破1億元（人民幣，下同）。沒想到，隔天在大眾點評App搜索「太二酸菜魚」無法搜到店鋪。當天，太二酸菜魚母公司九毛九集團的董事長管毅宏，在朋友圈表達不滿，稱因一場直播被美團以「技術原因」屏蔽店鋪。

某品牌餐飲負責人鄧光（化名）介紹，他的店也遭遇過美團的屏蔽、下架。

來源：YouTube

鄧先生說，「比如店裡有7種菜品，選擇1、2、3作為套餐，在美團上針對傳統用戶；選擇2、3、4作為套餐，在小紅書上針對女性用戶；選擇4、5、6作為套餐，在抖音上低價引流，吸引隨機用戶」，店裡需要針對不同群體細化優惠措施，美團要求不同平台套餐品類完全相同、價格不能低於美團，對他的店來說「太強人所難」。

鄧先生表示拒絕後，店裡的套餐被美團鎖死，無法修改價格和更新套餐內容，店鋪幾乎被屏蔽，關鍵字也無法搜到。

江蘇某餐飲店負責人楊凡介紹，他接到的要求更苛刻，在其他平台的價格與美團持平也不行，必須高於美團，否則直接下架。

楊先生說，「美團工作人員告訴我，他們有個『關燈計畫』，對於不聽話的商戶直接進小黑屋，限流甚至屏蔽，根本搜不到你的店，直接封殺」。他的店被封殺一個多星期，向工商部門投訴後才重新「復活」。

太二酸菜魚被大眾點評下架。（取材自微博）
太二酸菜魚被大眾點評下架。（取材自微博）
太二酸菜魚。（取材自北京日報）
太二酸菜魚。（取材自北京日報）

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